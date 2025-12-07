El ayuntamiento de Semarang, ASN, recauda dinero para las víctimas del desastre en Sumatra

Semarang (ANTARA) – Miles de funcionarios estatales (ASN) del gobierno de la ciudad de Semarang están recaudando dinero para ayudar a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

La recaudación de fondos se resumió en «ASN Charity», que tuvo lugar al final del ASN Festival 2025, el sábado (12/6) en el UTC Convention Hall, Semarang, y contó con la asistencia de más de 1.900 ASN.

«Este festival es una declaración clara. No basta con continuar con las tradiciones; debemos desafiarlas», afirmó la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Enfatizó que las reformas burocráticas deben ir más allá de la transformación digital y aprovechar el lado más humano del aparato.

«Las reformas no siempre tienen que ser rígidas, pueden estar impulsadas por ideas nuevas. Este espíritu se logra cambiando el paradigma de la ‘mente de servidor’, que está obsesionada con los procedimientos, al ‘corazón de ciudadano’ que es empático y busca soluciones», dijo.

Según él, la base de este cambio es el concepto de Responsabilidad Social Personal (PSR). Si la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es institucional, la RSP es la responsabilidad social que cada individuo de ADN vive en su vida diaria.

«Si hay RSE en el mundo empresarial, quiero que todos los ASN de la ciudad de Semarang se adhieran a la PSR. Este es un carácter solidario que se refleja en acciones reales», dijo.

Dijo que este concepto no era un discurso sino que estaba operacionalizado en tres movimientos fundamentados, a saber, ASN Cares for Vulnerable Workers (valla social para trabajadores informales), ASN Wegah Nyampah (ASN como modelo a seguir para la limpieza) y ASN Cares for Red and White Cooperatives (fortalecimiento de la economía popular).

Estas medidas reflejan el espíritu de la ciudad de Semarang, que acaba de ser declarada la mejor ciudad nacional en gestión de la armonía religiosa.

Esta transformación humanista va de la mano de una fuerte apuesta por la transformación digital.

Este enfoque dual es una especialidad de Semarang, que acaba de ser nombrada la primera mejor ciudad de gobierno a nivel nacional en el Premio Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2025.

La campaña de recaudación de fondos tuvo un doble impacto. Por un lado, hay ayuda directa para los hermanos de Sumatra. Por otro lado, actúa como entrenamiento masivo de empatía para 1.900 ASN.

Se espera que la sensibilidad social perfeccionada en esta acción enriquezca la calidad de sus servicios públicos, creando un efecto en cadena positivo para los residentes de Semarang.

«En última instancia, el poder de la burocracia reside en la forma en que operamos y mantenemos la confianza del público. Trabajamos para esta ciudad, y esta ciudad avanza porque estamos juntos», concluyó.