El plan del Manchester City North Stand ya está dando sus frutos con la ventaja del Manchester United

El Manchester City acogerá el primer partido de Inglaterra de la Eurocopa 2028 en un gran impulso para la remodelación de la tribuna norte.

La remodelación de la tribuna norte ha ayudado a Etihad a conseguir una lucrativa competición Euro 2028.

Es posible que la tribuna norte ampliada del Manchester City no reciba aficionados por primera vez hasta el próximo año, pero el trabajo ya está dando sus frutos después de que Etihad dio un gran golpe antes de la Eurocopa de 2028.

El estadio, que tendrá una capacidad para más de 60.000 personas una vez que la nueva tribuna esté en pleno funcionamiento, ha sido seleccionado para albergar cinco partidos de la Eurocopa 2028, incluido el partido inaugural del torneo de Inglaterra, en caso de que los Tres Leones se clasifiquen.

Inglaterra jugará todos los partidos que le quedan en Wembley, lo que es una señal del aprecio del que disfruta el remodelado Etihad en los círculos de la UEFA y de la Asociación de Fútbol. Además de una mayor capacidad, la remodelación mejora la experiencia de los fanáticos con una zona de fanáticos ampliada y un hotel de próxima apertura.

Hará que Etihad sea elegible para albergar una final de la Liga de Campeones, y la UEFA podría incluso utilizar la experiencia del torneo de 2028 para evaluar la viabilidad de tal partido. Sólo Múnich se ha presentado como sede de la final de 2028 y, tal y como están las cosas, Londres y Barcelona están en la carrera por la final de 2029.

Por ahora, asegurar un partido tan prestigioso en la Eurocopa 2028 es un gran impulso para el City y está claro que la remodelación de £300 millones ha desempeñado un papel importante a la hora de llevar el estadio y las instalaciones al nivel requerido, como explicó el concejal Bev Craig, líder del Ayuntamiento de Manchester.

«Manchester es conocida en todo el mundo como una gran ciudad del fútbol y no podríamos estar más felices de dar la bienvenida a nuestra ciudad a un torneo tan prestigioso, disfrutado por millones de aficionados en todo el mundo», dijo.

“Somos una ciudad donde el fútbol está profundamente arraigado en nuestro ADN y estamos contando los días para la UEFA Euro 2028. Además de nuestro incomparable amor por el fútbol, ​​la ciudad reúne una red excepcional de socios que trabajan incansablemente para garantizar una experiencia de clase mundial tanto para jugadores como para aficionados y visitantes.

“También es importante reconocer la inversión continua en instalaciones y el desarrollo del área que rodea el estadio en East Manchester para convertirlo en un campus deportivo y de entretenimiento de clase mundial, lo que nos ha permitido presentar la oferta más fuerte posible para albergar el torneo y, en última instancia, nos llevó a ser elegidos como una de las ciudades anfitrionas del torneo.

«Además de disfrutar de un fantástico fútbol de los mejores jugadores del mundo aquí mismo, a nuestras puertas, haremos todo lo posible para maximizar los beneficios para Manchester al albergar el torneo. Con un impulso económico esperado para la economía local de más de £200 millones, es absolutamente beneficioso para la ciudad y para los residentes locales».

Los ejecutivos de la ciudad también se alegrarán de que el estatus de Manchester como ciudad importante del fútbol se esté discutiendo ahora dentro de su club y en el Etihad Stadium.

Old Trafford no albergará partidos durante la Eurocopa 2028 ya que el estadio actual no cumple con los estándares requeridos y los planes para una nueva construcción aún están en sus inicios.

Eso le da al City una ventaja significativa sobre sus rivales de la ciudad. No sólo darán la bienvenida a más de 300.000 seguidores al estadio durante la Eurocopa 2028, sino que muchos también se alojarán en el hotel del recinto, que abrirá sus puertas el próximo año. Incluso podrían asistir a un concierto en el estadio Co-op Live de al lado.

Todo esto agregará dinero extra a las cuentas del City y brindará una experiencia que significa que muchos fanáticos ni siquiera tendrán que abandonar el área alrededor del Etihad. Es el primer ejemplo de por qué estaban interesados ​​en seguir adelante con el desarrollo de la tribuna norte y los planes para mejorar la experiencia en el estadio.

