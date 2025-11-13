Livin’ Fest 2025 es un evento de sinergia entre el sector bancario y las pymes, dirigido a transacciones por valor de 10 mil millones de IDR

El expositor se encuentra junto a productos inmobiliarios en miniatura que se exhiben en Livin’ Fest 2025 en Muladi Dome, Universidad Diponegoro (Undip), Semarang, Java Central, el jueves (13/11/2025). El festival titulado Sinergia Nacional para dar la bienvenida al 27º aniversario del Banco Mandiri presentando a más de 210 inquilinos de diferentes regiones como una forma de sinergia entre los sectores bancario, MIPYME, inmobiliario, automotriz, turismo e industrias creativas, se llevará a cabo hasta el 16 de noviembre de 2025 y tiene un objetivo de transacciones de 10 mil millones de IDR. ENTRE FOTOS/Significado Zaezar/tom.