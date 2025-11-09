El Manchester City abre su primera tienda en Trafford Centre

Buenas noticias para los aficionados del Manchester City: la nueva tienda abre justo a tiempo para las compras navideñas

El Manchester City abre una nueva tienda oficial del club en el Trafford Centre (Imagen: HOMBRES)

El Manchester City está listo para abrir una nueva y enorme tienda en el Trafford Centre, y una buena noticia para los fanáticos de los Blues es que abrirá justo a tiempo para la temporada de compras navideñas.

Ahora se han colocado vallas publicitarias en la tienda City en Peel Avenue en el enorme centro comercial, al lado de los grandes almacenes John Lewis y Waterstones.

La noticia llega en un momento de florecimiento en el Trafford Centre, que ha dado la bienvenida a una serie de nuevos fichajes importantes en los últimos meses, incluidos Urban Outfitters, Bershka, Gymshark y Whittard.

Los jefes de Man City se han hecho cargo de la unidad que dejó la empresa automovilística Polestar, que trasladó su base a Wilmslow a finales del mes pasado.

City Shop está ubicada junto al gran árbol de Navidad en el centro comercial y durante el fin de semana las luces se encenderán con una nueva configuración en todo el centro comercial.

Según los carteles, la tienda abrirá en noviembre, por lo que solo podrían faltar unos días. (Imagen: HOMBRES)

Los llamativos carteles azul oscuro y celeste con el emblema del City indican que la nueva tienda abrirá en noviembre, por lo que puede que sólo pasen unos días antes de que los aficionados al fútbol puedan echar un vistazo al interior.

Será la tercera tienda del City en Manchester, con tiendas existentes en el Etihad Stadium y el centro comercial Manchester Arndale.

También será la quinta tienda permanente del club a nivel mundial, tras el éxito de los lanzamientos de sus tiendas en Abu Dhabi y Dubai, y en medio de exitosos lanzamientos de tiendas temporales en Nueva York y Corea del Sur, en medio del crecimiento continuo de ‘Brand Blue’ en todo el mundo en medio del éxito en el campo del equipo.

No se han anunciado más detalles sobre una fecha oficial de inauguración, más allá de «noviembre» en las vallas publicitarias.

Sin embargo, ahora hay vacantes disponibles para que las personas se unan al equipo minorista en la nueva tienda de Trafford Center.

El Trafford Centre dará la bienvenida a más tiendas nuevas antes de Navidad (Imagen: HOMBRES)

Se espera que el horario de apertura coincida con el del resto del centro comercial, por lo que los compradores pueden esperar que la tienda esté abierta de lunes a domingo.

La próxima semana se abrirán dos nuevas tiendas más en el Trafford Centre.

Primero será el lanzamiento de la nueva tienda insignia en Boux Avenue el miércoles 12 de noviembre, seguido rápidamente por la marca de fitness Trailberg que abrirá su primera tienda en el centro comercial el sábado 15 de noviembre.

Próximamente también se anunciarán las fechas de apertura de la nueva tienda de dulces Haribo, así como de la tienda de K-beauty PURESEOUL.