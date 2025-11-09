Persib tiene 2 partidos aplazados, ¿cuándo se disputará el duelo contra Borneo FC y Malut United?

Bandung, VIVA – persib Se registra que Bandung tiene dos partidos pospuestos en la Superliga 2025/2026. Estos dos partidos ahora han recibido horarios de reemplazo oficiales del operador de la liga, I-League.

Anteriormente, el público se preguntaba por qué Persib no jugó en la Semana 12 de la Superliga que se disputó este fin de semana. Resulta que fue un contraduelo. Malut United que se suponía que tendría lugar el 9 de noviembre de 2025 se pospuso porque Maung Bandung estaba compitiendo en el evento asiático, específicamente en la AFC Champions League Two (ACL2).

Aparte de eso, Persib también tiene otro partido pospuesto de la cuarta semana contra Borneo FCque fue cancelado el 31 de agosto de 2025 por razones de seguridad en la ciudad de Bandung en ese momento.

Calendario oficial de dos partidos pospuestos por Persib Bandung

El operador de la I-League finalmente anunció un calendario alternativo para los dos partidos. Aquí están los detalles completos:

viernes 5 diciembre 2025

19.00 WIB – Persib Bandung vs Borneo FC – Estadio Gelora Bandung Lautan Api, Bandung

domingo 14 diciembre 2025

19.00 WIB – Malut United vs Persib Bandung – Estadio Kie Raha, Ternate

Por lo tanto, Persib seguramente afrontará un período muy ocupado a finales de año, porque estos dos partidos se jugarán después de terminar la fase de grupos de la competición asiática y regresar del receso de la jornada de la FIFA a mediados de noviembre.

Agenda apretada y desafíos de fin de año

Estos dos partidos aplazados se suman a los retos que enfrenta el equipo de Bojan Hodak. Después de enfrentarse al Dewa United en GBLA el 21 de noviembre de 2025, Persib se preparará de inmediato para afrontar una serie de partidos difíciles en diciembre.

Esta condición exige una cuidadosa rotación de jugadores, especialmente porque Maung Bandung también sigue activo en la Liga de Campeones AFC Dos, donde compite estrechamente en la fase de grupos con otros clubes del Sudeste Asiático.

Aun así, la dirección de Persib considera que este nuevo calendario es ideal, porque proporciona suficiente tiempo de descanso y preparación después de la agenda de la jornada de la FIFA y las pruebas de la selección nacional sub-23 de Indonesia antes de los SEA Games de 2025.

El impulso mantiene la coherencia

Los partidos contra Borneo FC y Malut United serán un impulso importante para que Persib mantenga su posición en lo más alto de la clasificación. Además de ser un lugar para demostrar consistencia en el desempeño, estos dos partidos también tienen la oportunidad de determinar los pasos de Persib en la segunda mitad de la temporada 2025/2026 de la Superliga.