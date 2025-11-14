El gesto de Roy Keane deja a todos en vilo por el luchador del Man United

El humor seco patentado de Roy Keane estuvo en plena exhibición durante un episodio reciente de The Overlap, con el ex capitán del Manchester United demostrando que las acciones hablan mucho más que las palabras.

Roy Keane dejó claros sus sentimientos sobre el exdelantero del Man United Anthony Martial (Imagen: la superposición)

Roy Keane se desplomó en su asiento y miró al cielo cuando el tema de conversación giró hacia Anthony Martial durante una proyección reciente de The Overlap, en la que mostró exactamente lo que piensa del exdelantero del Manchester United.

El ex capitán de los Rojos estuvo acompañado por Gary Neville, Ian Wright, Jill Scott, Paul Scholes y Ole Gunnar Solskjaer el jueves mientras el grupo discutía todo lo relacionado con Old Trafford. Y cuando el espectáculo llegó a su fin, Neville le hizo a Solskjaer una breve pregunta sobre su etapa como entrenador del club entre 2018 y 2021.

Cuando se le preguntó quién marcó más goles para él, el noruego se apresuró a nombrar a Marcus Rashford, quien consiguió un total de 54 goles durante el reinado de Solskjaer, antes de que Martial quedara en segundo lugar. Pero cuando Neville le preguntó al ex entrenador qué pensaba de los días de juego del delantero francés en el noroeste, la respuesta de Keane destruyó cualquier posibilidad de respuesta.

El irlandés se reclinó en su silla cuando las palabras salieron de la boca de Neville, sonriendo mientras miraba fijamente el techo del estudio. Después de una breve risa del grupo, Solskjaer dijo: «Qué talento. En su día era injugable».

Cuando Neville le preguntó directamente a Keane si era fanático de Martial, el hombre de 54 años hizo una mueca antes de responder: «Eso no es bueno lo que Ole acaba de decir. ‘En su día’ eso significa que no tienes muchos».

Las expectativas eran altas para Martial cuando llegó a Old Trafford en 2015 con un contrato de £ 36 millones procedente del Mónaco. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el atacante.

Keane también fue particularmente crítico con la incapacidad del jugador de 29 años para encontrar con éxito el fondo de la red en United Red, después de haber disparado contra Martial luego de una derrota por 1-0 ante Newcastle United en diciembre de 2023.

El exdelantero del Man United Anthony Martial se unió al Monterrey en septiembre (Imagen: Getty Images)

En declaraciones a Sky Sports en ese momento, dijo: «Llamamos a Martial… perdonamos a Martial porque marca un gol cada 14 años. Pero déjame decirte, en Newcastle, cuando te metemos esa pelota bajo presión, será mejor que la agarres para llevarnos al campo y darnos un poco de espacio para respirar».

«Toca los balones y los regala por poco dinero. También podrías ir un paso más allá en la liga. El Manchester United intentó deshacerse de él hace unos años».

«Juzgas al Man United por lo que hacen en los partidos importantes. Si no puedes lidiar con eso, entonces tal vez no seas un jugador del Man United».

Después de acumular 90 goles y 54 asistencias en 317 apariciones, Martial dejó el United como agente libre el verano pasado y se unió al AEK Atenas. Sin embargo, su mandato en Grecia no duró mucho. En septiembre pasado fichó por el Monterrey de la Liga MX con contrato hasta 2027 con opción a un año más.

