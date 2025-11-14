Al acercarse a la gente, los usuarios de BRImo alcanzaron los 44,4 millones

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) registró el valor de la transacción grandes aplicaciones BRImo alcanzó un valor de 25 billones de IDR por día a finales del tercer trimestre de 2025. Esta cifra está muy por encima de los 14 billones de IDR por día anteriores en el primer trimestre de 2025.

Durante el mismo período, el número de usuarios de la aplicación BRImo alcanzó los 44,4 millones. usuario o un aumento del 19,4 por ciento (año tras año/ia) respecto al año anterior.

El director presidente de BRI, Hery Gunardi, dijo en un comunicado recibido en Yakarta el jueves que este logro fue el impacto del mayor uso de la infraestructura de transacciones de BRI, que estuvo en línea con el aumento en el volumen de transacciones, lo que afectó el aumento de los fondos de terceros (DPK) en BRI.

Dijo que BRI continúa fortaleciendo su infraestructura y motores de transacciones, no solo a través de aplicaciones digitales como BRImo y Qlola, sino también comercianteEDC, QRIS, a AgenBRILink.

«Se trata de una cantidad extremadamente grande de máquinas propiedad de BRI en comparación con la competencia y estamos empezando a calentarlas», dijo Hery.

A título informativo, a finales de septiembre de 2025, el BRI DPK consolidado creció un 8,2 por ciento interanual hasta los 1.474,8 billones de rupias.

En términos de calidad, la composición de los fondos muestra una mejora significativa, aumentando la proporción de fondos de bajo costo (cuenta corriente y cuenta de ahorro/CASA) ascendió al 67,6 por ciento del total del DPK.

El crecimiento de CASA alcanzó el 14,1 por ciento interanual, impulsado por un aumento en los fondos de cuenta corriente que crecieron un 24,5 por ciento interanual y los ahorros crecieron un 7,2 por ciento interanual. El aumento de la composición de CASA, señaló BRI, contribuyó directamente a reducir los costos del TPF.

Con estos logros, según la empresa, la transformación digital de BRI no solo aumentará el acceso y la comodidad del servicio al cliente, sino que también fortalecerá la rentabilidad de la empresa y se convertirá en la base para el crecimiento sostenible de BRI.

Hery enfatizó que el desempeño de la BRI no sólo creció saludablemente, sino que también reflejó un apoyo real al sector productivo y a la economía popular.

La compañía continuará fortaleciendo los fundamentos del negocio manteniendo la calidad de los activos, aumentando la eficiencia financiera y profundizando la transformación llevada a cabo de manera estructurada e integrada a través de BRIVolution Reignite.