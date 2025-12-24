15 estrellas podrían perderse el Man United vs Newcastle si Ruben Amorim confirma el gol de Bruno Fernandes

necesito saber
Un vistazo a las últimas noticias sobre lesiones del Manchester United y del Newcastle United antes del partido de la Premier League del Boxing Day en Old Trafford, con Bruno Fernandes listo para perderse el partido
Aquí están las últimas noticias sobre lesiones del Manchester United y Newcastle mientras el choque de la Premier League se lleva a cabo en Old Trafford…
- Bruno Fernández: El capitán del Manchester United ha sido descartado para el partido tras sufrir una lesión en el bíceps femoral ante el Aston Villa. Rubén Amorim espera que el centrocampista esté de baja «un tiempo», aunque no quiso dar una fecha concreta de regreso del influyente mediapunta.
- Kobbie Mainoo: El centrocampista Kobbie Mainoo también se perderá el próximo partido debido a una lesión en la pantorrilla sufrida durante el entrenamiento del sábado pasado. Aunque no está disponible por el momento, Amorim indicó que se espera que Mainoo se recupere y vuelva a la acción más rápido que Fernandes.
- Harry Maguire y Mathijs de Ligt: Los defensores centrales Harry Maguire y Matthijs de Ligt siguen no disponibles para la selección mientras continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Maguire está sufriendo un problema en el tendón de la corva mientras que De Ligt está fuera de juego por un problema de espalda, aunque Amorim notó que su recuperación está progresando.
- Tino Livramento: El técnico del Newcastle, Eddie Howe, proporcionó una actualización alentadora sobre Tino Livramento, sugiriendo que su lesión de rodilla podría no ser tan grave como se temía inicialmente. El club está a la espera de una aclaración final, pero espera que el defensa pueda volver a entrenar pronto en lugar de afrontar un largo descanso.
- Sven Botman: El defensa Sven Botman está progresando a buen ritmo en su recuperación de una lesión en la espalda y se le describe como «no muy lejos» de regresar. Sin embargo, aún no ha regresado a los entrenamientos grupales completos, lo que hace poco probable su participación en el partido del Boxing Day.
- Ausencias generalizadas en Newcastle: A pesar de algunas actualizaciones individuales positivas, todavía se espera que Newcastle se quede sin ocho jugadores para el viaje a Old Trafford. Esta lista de ausencias confirmadas incluye a Dan Burn, Kieran Trippier, Emil Krafth, Jamaal Lascelles y William Osula.
- Nick Papa: El portero de los Magpies, Nick Pope, tiene la oportunidad de jugar contra el Manchester United tras recuperarse de una lesión en la ingle. Se esperaba que volviera a entrenar justo antes del partido, lo que daría un impulso significativo a las opciones defensivas del Newcastle.
- Impacto de la AFCON: United tiene jugadores fuera de servicio internacional en la Copa Africana de Naciones. El United no cuenta con Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, mientras que Newcastle no tiene jugadores en el torneo.
