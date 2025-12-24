Allano Lima tiene prohibido jugar durante 12 meses, John Herdman fracasa en Asia

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el miércoles 24 de diciembre de 2025. Uno de ellos está relacionado con los jugadores. persia, Allano Lima Amenazado con una suspensión de juego de 12 meses tras las críticas de la Liga de Indonesia.

Otro artículo popular destacó que los medios europeos cuestionaron la idoneidad de Herdman para el carácter del fútbol asiático. Dijeron que el PSSI tenía el potencial de quedar atrapado sólo por grandes nombres, sin un estudio en profundidad de las necesidades tácticas y los desafíos específicos en la zona de la AFC.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Al criticar a la Liga, Allano Lima es amenazado con una prohibición de jugar durante 12 meses más una multa de 25 millones de IDR.



El delantero de Persija, Allano Lima

La derrota del Persija Jakarta ante el Semen Padang FC generó una nueva polémica fuera del campo. El delantero de los Kemayoran Tigers, Allano Lima, expresó su decepción con el liderazgo del árbitro luego de que a los Kemayoran Tigers se les anulara un gol en los últimos minutos del partido.

2. Las sanciones de la FIFA hacen que los precios de siete jugadores naturalizados de la selección nacional de Malasia caigan en picada

El impacto de las sanciones de la FIFA en los casos de naturalización ilegal de la selección de Malasia ya se hace sentir. Se registró que siete jugadores que anteriormente fortalecieron a Harimau Malaya experimentaron una caída drástica en su valor de mercado; de hecho, todos ellos ahora valen cero en los datos de Transfermarkt.

3. Dudas de los medios europeos Juan Herdman manejarlo Selección Nacional de IndonesiaToca el riesgo de fracaso en Asia



Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

Aún no ha habido ningún anuncio oficial, pero el discurso sobre el nombramiento de John Herdman como entrenador de la selección indonesia ya ha recibido mucha atención desde el extranjero. Las críticas llegaron incluso de los medios de comunicación europeos, que consideraban que la medida del PSSI corría el riesgo de repetir viejos errores.

4. Jay Idzes Y Rizky Ridho Imprima la última versión de Transfermarkt del registro de precios de mercado



Justin Hubner (izquierda), Jay Idzes (centro) y Rizky Ridho (derecha)

Las actualizaciones sobre los valores del mercado de jugadores han vuelto a poner el nombre de Indonesia en el mapa del fútbol del Sudeste Asiático. La última actualización de Transfermarkt del 23 de diciembre de 2025 registró un aumento significativo en los precios de dos defensores de la selección nacional de Indonesia, Jay Idzes y Rizky Ridho.

