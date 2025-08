KKN le pide al gobierno regional que proponga inmediatamente una formación de maestros

SEMARANG (Antara) – La Agencia de Personal del Estado (BKN) pide a los gobiernos provinciales y de regencia/ciudad que envíe inmediatamente la formación propuesta de trabajadores gubernamentales con un acuerdo de trabajo (PPPK) al gobierno central para que pueda designarse de inmediato.

El jefe de Bkn Zudan Arif Fakrulloh en Semarang dijo el viernes que el proceso de nombramiento de PPPK debe completarse a fines de 2025, porque a partir de 2026 la selección de candidatos para la ayuda civil estatal (CASN) generalmente se celebrará nuevamente.

«El próximo año habrá una selección normal del invernadero. Este año, el doctorado honorario es relativamente más fácil que el CAS normal de los CPN. Así que esto se llama confirmación del estado y el año pasado», dijo.

Dijo que después de una reunión de coordinación, esto fue para resolver problemas de maestros en Java Central en la oficina de la Agencia Central de Desarrollo de Recursos Humanos de Java (BPSDMD).

Insistió en el gobierno provincial central de Java y el gobierno de la Regencia/Ciudad para presentar inmediatamente una propuesta para los refugios de los maestros al Centro.

Hizo hincapié en la importancia del papel de los funcionarios de asesoramiento de personal (PPK), como el gobernador, el regente y el alcalde, para presentar inmediatamente la formación PPPK, en particular los maestros.

Según él, la propuesta de capacitación es importante, para que BKN pueda emitir la identificación de los empleados (NIP) y procesar el Decreto de la cita (SK).

«Le pregunto a otros gobernadores, regentes, alcaldes, inmediatamente proponen PPPK a tiempo parcial, sí. Asn que PPPK a tiempo parcial se introduce de inmediato a BKN para ser publicado por Nik Pppk. Luego, el gobernador, el regente, el alcalde, hizo un decreto PPPK a tiempo parcial», dijo.

La lenta colocación de muchos maestros de PPPK, dijo, se debió a áreas que nunca presentaron formaciones, porque BKN ASN no pudo levantar sin entrenamiento de la región.

El PPPK se divide en diferentes grupos prioritarios, a saber, R1 a R5. R1 es un candidato prioritario, R2 de la antigua categoría Honoraria II, R3 de no ASN registrada en BKN, R4 de no ASN que no se establece en BKN y R5 como clasificaciones técnicas adicionales.

«El segundo es, por supuesto, el problema presupuestario. Algunas áreas fiscales son muy delgadas, no hay dinero. Luego, la escala de prioridad R1, R2, R3 que primero debe completarse, luego R4 y R5», dijo.

Los miembros de DPD RI vinieron de Java Muhdi central dieron la bienvenida a los pasos rápidos de la cabeza de BKN que estaba dispuesta a tener una audiencia directamente con los maestros, especialmente en la región.

Llamó al maestro, especialmente la categoría R1D, que llegó a 1.410 personas, se graduó desde 2021, por lo que valió la pena ser designado de inmediato. De hecho, la eliminación de tiempo parcial puede ser una solución de transición.

«En mi opinión, la solución real para levantar la primera con una parte de la parte porque son necesarias», dijo el vicepresidente del Comité DPD RI I.

Explicó que posponer la cita, incluido el riesgo de terminación del trabajo (PHK), empeoraría para alentar al doctorado honorario a alentar la dedicación del gobierno regional a presentar seriamente una formación.

«R1 sigue siendo R1D. Eso es lo que creo que deberíamos empujar. Se graduaron de 2021. Así que ahora he esperado demasiado. Algunos han cortado las cabras (Acción de Gracias)», dijo.