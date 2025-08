Reducir la estanflación, el menor crecimiento y los precios más altos

Cuando Trump habla de convertir la economía, él dice la verdad: simplemente obtiene la dirección del cambio mal.

Donald Trump muestra su firma sobre el «Big Beautiful Bill Ley» en la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de julio de 2025. (Brendan Smialowski / Getty Images)

Cuando Donald Trump hizo campaña sobre hacer a Estados Unidos nuevamente, no muchos de nosotros nos dimos cuenta de que estaba hablando de la década de 1970. Esa fue una década de inflación sin precedentes y un fuerte retraso después de un florecimiento de un cuarto de siglo después de la Segunda Guerra Mundial.

Estamos solo dos cuartos en la administración Trump, pero la foto que hemos visto hasta ahora no es buena. En el primer trimestre de este año, la economía en realidad se redujo en un porcentaje anual de 0.5 por ciento. Una disminución en el PIB es inusual, pero muchos de nosotros probamos la disminución porque había peculiaridades inusuales en los datos responsables de la disminución.

En particular, hubo un gran aumento en las importaciones cuando las empresas y los hogares se apresuraron a comprar cosas que esperan las tarifas de Trump. La importación fue una gran resistencia en el crecimiento en el trimestre. Pero vimos la inversión en el segundo trimestre, con las importaciones a un nivel más normal. Ese fue, con mucho, el factor más importante detrás del crecimiento del 3 por ciento reportado para el segundo trimestre.

Problema actual



Si bien la administración Trump elogió el gran regreso de una caída del primer trimestre del 0.5 por ciento al crecimiento del 3 por ciento, aquellos que no señalaron en la nómina de la administración no señalaron que es necesario hablar juntos los dos cuartos. Y esa foto no es hermosa.

El crecimiento en la primera mitad de 2025 fue en promedio 1.2 por ciento. Ese es un crecimiento del 2.8 por ciento en el Biden el año pasado. Cuando Trump habla de convertir la economía, él dice la verdad, simplemente obtiene la dirección del cambio mal.

Mirando la economía por categoría, la historia no mejora. El consumo, que es bueno para casi el 70 por ciento de la economía, creció solo un porcentaje anual de 0.9 por ciento en la primera mitad, una disminución del 3.4 por ciento en 2024.