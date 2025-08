Demócratas: ¡Unimos nuestra mierda!

Política





O, para decirlo de una manera diferente: dejar de ayudar a los republicanos y apoyar a personas como Zohran Mamdani. ¡Ahora!

Zohran Mamdani toma fotos con seguidores durante una conferencia de prensa en el edificio del Consejo de Comercios de Hoteles y Gaming el 2 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Michael M. Santiago / Getty Images)

¿Cuál es el establecimiento democrático que ha hecho últimamente? Generalmente agitando.

Por ejemplo, recientemente supimos que el Comité Nacional Demócrata planea investigar lo que salió mal en las elecciones de 2024, con la pequeña reserva de que esta autopsia no contendrá un enfoque en las decisiones de la campaña Biden/Harris. Suena bien.

Un estudio descubrió recientemente que la marca del Partido Demócrata en mínimos históricos, en el que el 63 por ciento de los votantes permiten una imagen desfavorable del partido. Y en todas partes, hay otro consejo: ¡los demócratas deben maldecir más! ¿Quizás tirar los trajes? ¿Qué hay de obtener uno de esos podcasts de los que siempre hablan los niños de video vertical? No se preocupe, porque los incondicionales de los partidos gastan $ 20 millones en grupos focales para estudiar por qué los demócratas son apoyo para los votantes masculinos jóvenes.

Afortunadamente, una respuesta a estos desafíos es el partido en la cara aquí en la ciudad de Nueva York mirando, en la forma de un joven que acaba de dar a los demócratas un plan para la emoción de los nuevos votantes y la clase trabajadora puede ganar.

Entonces, ¿cómo reaccionan los demócratas de status quo a la candidatura histórica del alcalde de Zohran Mamdani? Cayendo sobre sí mismo para cagar sobre él.

¡Hazlo lógico!

¿Deben los demócratas comenzar dejando caer más bombas F en camisetas? Tal vez, ciertamente no me importaría, pero no solo ganaremos el estilo. Ganamos en contenido. Zohran Mamdani, el candidato demócrata para el alcalde de la ciudad de Nueva York, maldijo y entregó nada menos que un terremoto político, junto con una demanda y corbata. Hizo una campaña en un mensaje fresco, claro, disciplinado y emocionante que los votantes cumplieron donde fueron centrados en la asequibilidad y reduciendo los costos locos de vida para los neoyorquinos de la clase trabajadora. Su mantra era divertido, sin complejos y sinceros.

Zohran usó uno de los wapendemocrats más poderosos: el poder de la esperanza. Para la ciudad de Nueva York, los demócratas fueron a las urnas por primera vez desde que Trump ganó el sitio aquí en noviembre pasado, la campaña de Zohran dio a los votantes algo para creer nuevamente.

Lo dije. Aunque está claro que los republicanos de Trump dan a más votantes que trabajan en una espuma por guerras culturales imaginarias que ayudar a los estadounidenses trabajadores a los que juraron servir, los demócratas aún tienen que hacer más que decir: «¡Al menos no lo somos!»

Una gran parte del problema es que cuando el futuro de nuestra democracia, y por lo tanto nuestro país, está en juego, perdemos el tiempo en colocar a las personas que nos odian en lugar de concentrarse en obtener nuevos votantes y estimular nuestra base. La caída de una tontería de la boca sobre la ‘política de los bienes comunes’ no nos dará voces. Los republicanos no van a votar por los demócratas porque van a la televisión detrás de otros demócratas. Estamos profundamente en los Yankees v. Era del tribalismo político. Los republicanos de MAGA no votan por los demócratas en los distritos swing. Período. Es hora de continuar.

Los demócratas debemos encontrar nuestro instinto asesino y rápido. En el momento en que los republicanos están en el poder, nos cortan la garganta en nombre de sus amigos multimillonarios. Cuando estamos en el poder, en lugar de gemir y gemir con la óptica y el decoro, debemos cortar la garganta en nombre de las personas trabajadoras. Está bien ser despiadado si luchas por lo que es bueno.

Los votantes quieren luchadores honestos. Quieren guerreros felices. Y ganamos mejorando demostrablemente la vida de los trabajadores cotidianos. Si hacemos eso, no podemos perder.

Entonces, cuando los demócratas hacen todo lo posible para caricizar las propuestas de Zohran como radicalmente, solo ayudan a los republicanos. ¿Propuestas grandes y atrevidas destinadas a hacer que la vida sea tangible mejor para las personas trabajadoras? Eso no es radical. Debería ser el foco único de nuestro grupo.

Los demócratas en todo el país deben sincronizarse al recordar despiadados que los republicanos de Trump son los que hacen mierda radical al hacer recortes crueles en nuestra red de seguridad social, millones de estadounidenses de su seguro de salud y ayuda alimentaria, todos para financiar más beneficios fiscales para multimillonario.