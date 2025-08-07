Uttarakhand CM visita a las víctimas de las inundaciones, les asegura cada apoyo posible







El Ministro Principal de Uttarakhand (CM) Pushkar Singh Dhami visitó la aldea de Sainji afectada por el desastre el jueves, donde se reunió con los lugareños y les aseguró todos los apoyo posible. Durante su visita, evaluó las operaciones continuas de alivio y rescate en el terreno, informó ANI.

El Ministro Principal llegó al área afectada dentro de las 24 horas del desastre, demostrando urgencia y compromiso con la situación.

Dhami también se detuvo en un hospital en Uttarkashi Para verificar a los heridos en la reciente calamidad natural. Interactuó con los pacientes e instruyó al personal médico para garantizar un tratamiento adecuado para todos los afectados.

Según el gobierno de Uttarakhand, un total de 274 personas varadas de Gangotri y las regiones circundantes han sido evacuadas de manera segura a Harshil. Este grupo incluye personas de Gujarat, MaharashtraMadhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi, Assam, Karnataka, Telangana y Punjab. Todos los evacuados están a salvo y ahora están siendo transportados a Uttarkashi o Dehradun, informó Ani.

La policía de Uttarakhand informó que los rescatados como parte de la operación de alivio de desastres de Uttarkashi fueron trasladados de Harshil al aeropuerto Jollygrant en Dehradun usando un helicóptero Chinook. A su llegada, se realizaron chequeos médicos para todos los evacuados.

Las misiones de alivio y rescate continúan a un ritmo rápido, involucrando esfuerzos coordinados del Uttarakhand PolicíaSDRF, Ejército, ITBP y otras agencias que trabajan en el terreno, informaron ANI.

Anteriormente, el primer ministro Dhami visitó el helipuerto Matli en Uttarkashi, donde conoció a personas que habían sido trasladadas por el aire del inundación-Hit Village Dharali. Este esfuerzo de evacuación de múltiples agencias incluyó al personal de ITBP, NDRF, SDRF y la administración local.

Durante su visita, Dhami interactuó personalmente con los evacuados y les aseguró todo el apoyo del gobierno estatal. También revisó los preparativos para las misiones de rescate en curso y habló con los miembros del equipo de varios departamentos involucrados en los esfuerzos de ayuda.

Según los informes de ANI, las operaciones de evacuación comenzaron temprano el jueves. A las 9:30 a.m., 44 personas ya habían sido trasladadas en avión desde Dharali y Harsil a Matli a través de helicópteros ITBP. Estos evacuados fueron trasladados para asegurar ubicaciones donde podían recibir refugio y atención médica.

Entre los rescatados se encontraba un individuo herido, que inmediatamente fue trasladado en avión a Matli para recibir tratamiento de emergencia.

En el distrito de Rudraprayag, las lluvias continuas obligaron a las autoridades a suspender el Kedarnath Yatra el martes. La policía y los equipos de SDRF ayudaron a guiar a los peregrinos que regresan a un lugar seguro. El camino bloqueado entre Gaurikund y SONPrayag se despejó, lo que permitió un paso seguro a zonas seguras, informó ANI.

El secretario principal de Uttarakhand, Anand Vardhan, supervisa de cerca todas las operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

Según lo informado por ANI, el estado continúa enfrentando grandes interrupciones debido a una intensa actividad del monzón, especialmente en regiones de gran altitud, lo que desencadena evacuaciones generalizadas y misiones de rescate.

Hablando más temprano en el día, NDRF Dig Gambhir Singh Chauhan dijo que se habían desplegado helicópteros para rescatar a los atrapados. Hizo hincapié en que varias agencias, incluidos el Ejército, NDRF, ITBP y las autoridades locales, estaban trabajando juntas en operaciones aéreas y terrestres.

«Tenemos cuatro equipos, pero dado que todas las carreteras han sido bloqueadas y dañadas, no pudieron llegar a Dharali. Ayer, 35 personas pudieron alcanzar a través de helicópteros. Con los servicios de helicópteros que comienzan, el movimiento de personal de To-and-Fro de personal y Evacuees ha comenzado también. Incluso la gente local se está ayudando mutuamente en las operaciones de búsqueda y rescate «, dijo Chauhan, informó ANI.

El miércoles, aproximadamente 190 personas fueron rescatadas de Dharali después de un destructivo de nubes que causó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Los esfuerzos de rescate involucraron al ejército indio, la Fuerza Aérea India, ITBP, NDRF, SDRF, Bro y voluntarios locales, que continúan su trabajo en las regiones afectadas.





