Razones por las que Jule hizo trampa y la cronología completa de su traición con Safrie Ramadhan

Jacarta – Varias noticias en el canal Showbiz han captado con éxito la atención de los lectores. Especialmente, respecto a la infidelidad de celebridades. Julia Prastini alias Navidad. Los hechos del asunto y la cronología completa de su traición con Safrie Ramadhan también recibieron muchos clics.

A continuación se presenta un resumen completo de la lista de las noticias más populares, especialmente en el canal VIVA Showbiz, en la edición del lunes 27 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Razones para Celebgram Julia Prastini alias Jule tener una aventura de no hay tiempo: Cansada de estar constantemente impregnada

Julia Prastini y Na Daehoon, hombres de Corea del Sur Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

El caso de relación extramatrimonial sacó a la luz pública el nombre de la celebridad de Instagram Julia Prastini, alias Jule. Fue acusada de engañar a su marido, Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur que se casó con ella en 2021. En ese momento, Jule tenía 21 años mientras que Daehoon tenía 27 años. De ese matrimonio fueron bendecidos con tres hijos.

Su segundo matrimonio, que antes se sabía que era armonioso, ahora está en problemas después de que se informó que Jule estaba teniendo una aventura con un boxeador llamado Safrie Ramadan. Sin embargo, detrás de la traición que fue ampliamente discutida por los internautas, surgió una sorprendente confesión sobre por qué Jule hizo esto.

Cronología completa del romance entre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, y Safrie Ramadhan, ¡quienes tuvieron una relación íntima!

Cronología completa del asunto de Selebgram Julia Prastini con Safrie Ramadhan Foto : Captura de pantalla de TikTok @bubu76081

El nombre de la celebridad que usa hijab Julia Prastini, o conocida familiarmente como Jule, está en el foco de atención pública después de la revelación de un presunto romance con una boxeadora llamada Safrie Ramadhan.

Se dice que la esposa del creador de contenido surcoreano, Na Daehoon, estuvo en una relación con Safrie durante algún tiempo antes de que finalmente se revelara a través de un video que se volvió viral en las redes sociales.

Datos sobre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, que tuvo el corazón de engañar al marido de Na Daehoon, resulta que esta es su figura infiel.

La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

El nombre de la celebridad de Instagram Julia Prastini, o conocida familiarmente como Jule, vuelve a estar en el centro de atención pública después de que surgieran acusaciones de infidelidad por parte de su esposo, Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur.

Este problema conmocionó al público porque Jule es conocida como una influencer que usa hijab y está en armonía con su familia. Resumido por VIVA el lunes 27 de octubre de 2025, aquí están los datos completos sobre Jule y el horrendo tema de la infidelidad.