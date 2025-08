Pedro Pascal abandonó las ‘armas’; Película entera Got Reester

En una nueva entrevista con Entretenimiento semanal«Arma«El director Zach Cregger confirmó el elenco original de su próxima película de terror incluida Pedro PascalBrian Tyree Henry, Austin Abrams y el favorito de «la peor persona del mundo», Renate Reinsve. Luego vinieron los ataques de Hollywood, que retrasaron la producción de «armas» tanto que Cregger se vio obligado a refundirse desde cero.

«Tenía un elenco completamente diferente para esta película. Y luego tuvimos la huelga, y luego el horario de Pedro Pascal nos arrojó a la agitación. Tuve que refundir toda la película», dijo Cregger.

«Esto es lo que sucede, ¿verdad?» Añadió. «Las huelgas nos retrasaron, y luego, cuando te retrasas, los horarios de las personas obtienen conflictos, y luego estás de vuelta en el cuadrado uno. No tengo mala voluntad hacia nadie. Seguimos retrasándonos y retrasados. Es como un efecto dominó. Así que tuve que comenzar de nuevo».

«Armas» se desarrolla en una pequeña ciudad de Pensilvania y se centra en lo que sucede después de que 17 niños de la escuela primaria local desaparecen al mismo tiempo. Pascal fue originalmente para establecer uno de los padres de un niño desaparecido. Josh Brolin asumió el papel cuando Pascal se retiró debido a los conflictos de programación.

El único actor que permaneció con la película durante la revisión del casting causada por las huelgas fue Austin Abrams, conocido por sus papeles en «Euphoria» y «Wolfs». Protagoniza la película como AA Townsperson nombró a James, que es adicto a las drogas. Cregger le dijo a EW: «Colgó duro conmigo. Ese es mi tipo allí mismo».

«Había visto ‘bárbaro’ con un amigo», agregó Abrams. «Recuerdo que cuando cortó a Justin en el auto, sabía que amaba a quien hacía esa película. Pude ponerme en contacto con Zach, y luego resultó que estaba haciendo algo. Pensó que era una buena opción para ello, potencialmente … me encantó la parte y no quería dejarlo ir. Así que realmente me aferraba porque realmente quería hacerlo».

Si Pascal hubiera podido filmar la película, le habría dado su cuarto lanzamiento de la temporada de películas de verano de 2025. Protagonizó junto a Dakota Johnson y Chris Evans en el éxito de taquilla de A24 «materialistas» en junio, luego obtuvo un papel secundario en el covid «Eddington» del distribuidor independiente, luego se unió al universo cinematográfico Marvel para «Fantastic Four: First Pass» en julio.

«Armas» se abre en los cines el 8 de agosto de New Line y Warner Bros.