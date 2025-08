Los favoritos de apuestas de Jets para comerciar con los comandantes Terry McLaurin

El Jets de Nueva York están en una posición perfecta para atacar.

El jueves 31 de julio, Terry McLaur solicitó oficialmente un intercambio del Comandantes de Washingtonpor persona con información privilegiada de la NFL Jordan Schultz. No pasó mucho tiempo para las probabilidades de apostar en el próximo destino potencial de McLaurin.

Ruptura: #Commanders All-Pro WR Terry McLaurin ha solicitado un intercambio, me dicen múltiples fuentes. pic.twitter.com/dq33b2i6oi – Jordan Schultz (@schultz_report) 31 de julio de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Jaime Eisner De la red de borradores reveló en las redes sociales que los Jets tienen las mejores probabilidades de aterrizar a McLaurin en +300.

Completando los cinco primeros son los Patriotas de Nueva Inglaterra (+400), el Chargers de Los Ángeles (+500), el Las Vegas Raiders (+600), seguido de la Pittsburgh Steelers (+700), por sportsbetting.ag.

Si Terry McLaurin se intercambia (no contenga la respiración), aquí están las probabilidades de dónde aterrizará: Jets (+300)

Patriots (+400)

Cargadores (+500)

Raiders (+600)

Steelers (+700)

Colts (10/1)

Seahawks (12/1)

Titanes (12/1)

Cardinals (16/1)

Browns (16/1)

Ravens (20/1)

Jefes (20/1)

Facturas… – Jaime Eisner (@Jaimeeisner) 28 de julio de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

El drama contratado condujo a una solicitud comercial

McLaurin, de 29 años, le queda un año en su $ 68.3 millones contrato. El antiguo producto del estado de Ohio está «frustrado con las negociaciones en una extensión de contrato», ESPN’s John Keim explicado.

«Un punto de conflicto ha sido la edad de McLaurin. Tendría 31 años cuando comience una extensión, una edad en que los equipos son reacios a pagar mucho dinero por los receptores», agregó Keim.

ESPN NFL Insider Adam Schet reveló que McLaurin «quiere considerablemente más» que el salario anual de $ 33 millones que fue entregado a DK Metcalf por el Pittsburgh Steelers Esta temporada baja.

Los comandantes y McLaurin no han estado cerca de un acuerdo, dijo Schefter en «The Pat McAfee Show».

La producción habla por sí misma, sería una actualización masiva para chorros en WR

McLaurin ingresó a la NFL como la selección general No. 76 en la tercera ronda del Draft de la NFL 2019.

En sus seis temporadas en la liga, McLaurin ha obtenido una nominación al All-Pro de segundo equipo y dos literas de Pro Bowl.

El tiene acumulado 460 recepciones para 6.379 yardas de recepción y ha obtenido 38 touchdowns de recepción.

McLaurin viene de una temporada de carrera en las atrapadas de touchdown (13).

El analista de la NFL enumera los aviones entre equipos para ver en el sorteo de McLaurin

Nick Shook del grupo de medios de la NFL dijo en una columna que los Jets «podrían venir a llamar» a Washington para llegar a un acuerdo.

«La transición de Nueva York de la corta duración Aaron Rodgers ERA incluyó la partida de Davante Adams (además Mike Williams ‘ Comercio de temporada), dejando a Nueva York un poco delgado en la posición. Los chorros agregaron Josh Reynolds y Tyler Johnson En la temporada baja, pero el cuerpo carece de puñetazo en el papel que ingresa a una temporada en la que Justin Fields se está haciendo cargo y se espera que produzca ”, dijo Shook.

«Fields tiene un receptor de confianza de gran juego en el ex compañero de equipo del estado de Ohio Garrett WilsonY aunque no se cruzan en Colón, ¿por qué no agregar a otro ex Buckeye en McLaurin? El veterano le daría inmediatamente a los campos a otro compañero de equipo de alto nivel para apuntar a mucho en esta nueva ofensiva y elevar el techo de los Jets. Y con los campos en un acuerdo de dos años, valdría la pena agregar un receptor que se acerca a 30 para producir resultados instantáneos ”, agregó Shook.

CBS Sports nombres Jets Un lugar de aterrizaje para McLaurin

Los Jets eran un equipo popular mencionado poco después de que las noticias de solicitud de comercio de McLaurin se hicieron públicas.

«Como el AsaltantesLos Jets no están necesariamente construidos para competir en 2025 tanto como la transición con éxito a una nueva cultura y régimen. Sin embargo, tienen dinero de sobra, con cerca de $ 30 millones en el espacio de capitalización restante, más una necesidad relativamente grave de armas que atraen el pase frente a Garrett Wilson, quien ahora está encerrado con un trato propio. Como beneficio adicional, el nuevo mariscal de campo Justin Fields comparte un fondo de Ohio State con McLaurin, y el coordinador del juego de los Jets, Scott Turner, fue anteriormente el jugador de juego de McLaurin en Washington «. Cody Benjamin de CBS Sports revelado.