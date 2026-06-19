La tarjeta roja se convierte en un desastre, Bosnia es masacrada por Suiza 4-1 en el Mundial 2026

VIVA – La selección suiza logró su primera victoria en el Mundial 2026 tras vencer a Bosnia y Herzegovina por 4-1 en el segundo partido del Grupo B en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, la madrugada del viernes 19 de junio de 2026 WIB.

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Esta victoria se logró gracias a dos goles de Johan Manzambi y un gol de Ruben Vargas y Granit Xhaka cada uno, mientras que Bosnia sólo pudo replicar a través de Ermin Mahmic.

Este resultado llevó a Suiza a la cima de la clasificación del Grupo B con una colección de cuatro puntos en dos partidos. Por el contrario, Bosnia y Herzegovina se hunde en el último puesto de la clasificación después de sumar sólo un punto.

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Suiza pareció dominante desde el comienzo del partido e inmediatamente presionó a la defensa bosnia. La primera oportunidad llegó en el minuto 10 a través de Dan Ndoye, pero su disparo se fue desviado por el lado izquierdo de la portería.

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Diez minutos más tarde, Ndoye tuvo otra oportunidad de oro. Sin embargo, su disparo aún pudo ser detenido por el portero bosnio Nikola Vasilj, por lo que el marcador quedó sin goles.

Bosnia, que defendió más, sólo pudo suponer una amenaza antes del descanso. En el minuto 38, Amar Dedic probó suerte con un disparo lejano, pero el balón fue fácilmente interceptado por el portero suizo Gregor Kobel. El 0-0 se prolongó hasta el final del primer tiempo.

Al entrar en la segunda mitad, Suiza aumentó la intensidad de sus ataques. El punto muerto finalmente se rompió en el minuto 74, cuando Johan Manzambi logró recibir un centro desde el costado del campo y puso a Suiza arriba 1-0.

La situación se volvió más difícil para Bosnia después de que Tarik Muharemovic recibiera una tarjeta roja directa por cometer una dura falta sobre Breel Embolo. Esta decisión obligó a Bosnia a jugar con 10 jugadores en una fase crucial del partido.

Suiza pudo aprovechar al máximo el mayor número de jugadores. Rubén Vargas duplicó la ventaja a 2-0 en el minuto 84 tras utilizar un pase maduro de Embolo.

Seis minutos después, Johan Manzambi volvió a poner su nombre en el marcador. El joven suizo completó el pase de Vargas para poner el 3-0 arriba.

Bosnia logró reducir distancias gracias al gol de Ermin Mahmic en el minuto 90+3. Sin embargo, las esperanzas de remontar no duraron mucho después de que Suiza ganara un penalti en el tiempo de descuento.