Dolphins pierden la oportunidad de fichar al ex agente libre de primera ronda de primera ronda

«Fant era un lujo que los Dolphins podían permitirse», escribió Miller. «Pero con los problemas en la secundaria, el dinero que tienen disponible para gastar deben asignarse a las lesiones. Fant habría ayudado, pero en última instancia, arreglar una unidad que Miami no prioriza siempre sería una gran pregunta a Chris Grier».

«Los Dolphins deberían haber estado extremadamente agradecidos de que Fant cayera en sus vueltas, pero la última semana de práctica ha demostrado ser una pesadilla con la secundaria», escribió Miller. «Miami perdió a Kader Kohou por la temporada, y Ashtyn Davis perderá una cantidad de tiempo no especificada debido a un problema probable del pie».

“En cambio, los Dolphins se quedarán con Brown, Waller y uno de los jugadores no reclutados en su lista.

«Los Dolphins no han abordado completamente su sala de ala cerrada en varios años», escribió Miller. «Fant habría mejorado inmediatamente la ofensiva de los Dolphins, había llenado una necesidad en el puesto y probablemente habría tenido una producción similar a Smith si Miami lo necesitara».

Aún así, para aquellos que buscan compadecer con Miami haciendo ejercicio Fant y dejándolo escapar, Brian Miller de Phin Phanatic está ahí contigo. Él, como muchos de ustedes, no está entusiasmado con Waller y el veterano ala cerrada de Waller Pharoah Brown, quien tiene solo 72 atrapadas para 751 yardas y tres touchdowns en su carrera en la NFL de siete temporadas y 87 juegos.

Para ser justos con el GM de Miami, Chris Grier, Fant no era perfecto para los Dolphins. Las aletas tienen una crisis salarial de capitalización, y Fant está saliendo de un 2024 donde solo tuvo un touchdown, en una ofensiva que arrojó la mayor parte de la NFL.

Aún así, un futuro de 33 años, de 33 años, una posición importante en un año crucial, después de que los Dolphins se crataron ofensivamente hace una temporada, no era exactamente lo que los fanáticos de las Fins esperaban.

Los delfines pasaron a Fant, quien fue lanzado recientemente por el Seattle Seahawks Para Darren Waller recientemente no retirado, para disgusto de sus fanáticos.

Fanáticos del Miami Dolphins eran suplicando con ellos que firmen a Noah Fant . Pero, por desgracia, los Dolphins no tenían suficiente interés para superar a los Bengals de Cincinnati.

