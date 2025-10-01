Bill Burr defiende la aparición del festival de comedia de Riad en medio de la reacción violenta

En medio de una reacción violenta de otros comediantes y defensores de los derechos humanos, Bill Burr está defendiendo su apariencia en el Riad Festival de comediaLlamándolo «una de las tres experiencias principales que he tenido» y «alucinante».

«Fue genial experimentar esa parte del mundo y ser parte del primer festival de comedia en Arabia Saudita», dijo Burr en el episodio del 29 de septiembre de su «»Podcast del lunes por la mañana. » “A los Reales les encantó el espectáculo. Todos estaban felices. Las personas que estaban haciendo el festival estaban encantadas «.

Durante el episodio, Burr habla sobre llegar a Riad con aprensión debido a los años de representaciones negativas en los medios de comunicación occidentales. «Crees que todos van a gritar ‘Muerte a Estados Unidos’ y tendrán como machetes y quieren cortar la cabeza», dijo Burr. «Porque esto es de lo que me han alimentado de esa parte del mundo».

Su mayor sorpresa vino de los restaurantes disponibles y de la audiencia misma, que describió como joven, diversa y ansiosa por interactuar con la comedia de pie.

«¿Es ese un Starbucks al lado de una choza de pizza al lado de un Burger King al lado de un McDonald’s? ¡Tienen un jodido chile aquí!»

Continuó: «Tuve que parar un par de veces durante el show y decir: ‘Seré honesto con ustedes, no puedo creer que ninguno de ustedes tenga idea de quién soy'», dijo Burr. «Fue solo este gran intercambio de energía. Conocen su reputación. Así que eran muy amigables».

El compañero comediante Atsuko Okatsuka dijo que anteriormente rechazó una invitación a realizar, compartiendo extractos de un contrato que incluía prohibiciones sobre contenido político, religioso y LGBTQ+. Burr reconoció esas restricciones originales, pero afirma que se aflojaron después de que los artistas retrocedieron.

«A los organizadores se les dijo: ‘Si quieres algunos buenos comediantes, esto no va a funcionar'», explicó Burr. «Para su crédito, dijeron: ‘Muy bien, ¿qué tenemos que hacer?’ Y lo negociaron hasta solo un par de cosas: no te burles de los reales o la religión «.

Según Burr, pudo realizar la mayor parte de su acto regular con solo ajustes menores.

En un momento tenso, recuerda haber comenzado una broma sobre el sexo, solo para ver a una pareja levantarse y irse.

«Estoy como, ‘Oh, joder. ¿Estoy en problemas?'», Recordó Burr. «Pero regresaron unos minutos más tarde, y después, la seguridad me dijo: ‘Estás bien. Todo eso está permitido aquí'».

Pero no todos están convencidos.

El lunes, el comediante David Cross lanzó una declaración pública mordaz Los artistas que explotaron que acordaron subir al escenario en Riad.

«Estoy disgustado y profundamente decepcionado con todo esto bruto», escribió Cross. «Que las personas que admiro … tolerarían este feudo totalitario por … ¿qué, una cuarta casa? ¿Un bote? ¿Más zapatillas?»

Cross seleccionó a Burr, Dave Chappelle y Louis CK, argumentando que habían perdido el derecho de quejarse de la censura o «cancelar la cultura» en los Estados Unidos

Otros cómics como Marc Maron y Shane Gillis también han condenado públicamente el festivalJunto con Human Rights Watch llamando al festival parte de la larga campaña de «encal todos» del gobierno saudita en una entrevista con CBS News.

El Festival de Comedia de Riad, que se extiende hasta mediados de octubre, es el último esfuerzo de la iniciativa de Visión 2030 del Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman para modernizar y diversificar la economía de Arabia Saudita a través del entretenimiento y el turismo. Además de Burr, la alineación incluye a Kevin Hart, Aziz Ansari, Whitney Cummings, Pete Davidson, Gabriel Iglesias y otros. Los lazos del festival con el controvertido ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, Turki al-Sheikh, y el historial de derechos humanos más amplios del reino, incluido el asesinato de 2018 del periodista Jamal Khashoggi, presuntos vínculos con los ataques del 11 de septiembre y la represión de los individuos LGBTQ+ y los disidentes políticos, continúan diciendo una sombra sobre el evento.

A pesar de las críticas, Burr permaneció sin disculpas en el episodio.

«La gente es genial. Los gobiernos son el problema», dijo Burr. «Cada vez que viajo, aprendo lo mismo. ¿Y las personas que conocí allí? Solo querían reír. Y lo hicieron».