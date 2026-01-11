20 oficiales de la Fuerza Aérea de Malasia involucrados en el escándalo de inmoralidad «Yeye» en el cuartel

Kuala Lumpur, VIVA – Alrededor de 20 oficial fuerzas aéreas Gobierno Malasia (Real Fuerza Aérea de Malasia/RMAF) está involucrado en supuestas actividades inmorales conocidas como “cultura yeye”. Estos hallazgos surgieron de investigación inicialmente realizado internamente por RMAF.

El jefe de la RMAF, general Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris, dijo que la investigación preliminar que comenzó el 6 de enero encontró la participación de unos 20 agentes.

«La Fuerza Aérea garantizará que se tomen medidas de acuerdo con las leyes y reglamentos de las Fuerzas Armadas», dijo Norazlan en una declaración escrita el 10 de enero de 2026.

Enfatizó que estas prácticas inmorales no son parte de la cultura RMAF. Según él, cualquier violación de las órdenes, directivas y reglamentos se abordará con firmeza y sin compromisos.

«Los dirigentes de la RMAF lamentan profundamente este incidente. También se tomarán las medidas necesarias contra las partes que no cumplieron la orden», dijo.

Anteriormente, Norazlan declaró que la RMAF no toleraría ninguna forma de violación de la disciplina, tras acusaciones de invasión y supuestas actividades inmorales en un campamento militar. Destacó que se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva y que se podían imponer sanciones severas, incluido el despido del servicio, a los culpables.

«Se tomarán medidas estrictas de acuerdo con las normas oficiales para proteger la imagen, la dignidad y el profesionalismo de la RMAF», dijo Norazlan en una declaración separada el 7 de enero, al tiempo que lamentaba las acusaciones.

Norazlan enfatizó que cualquier forma de comportamiento inmoral dentro de la base aérea está estrictamente prohibido ya que mancha la imagen y el honor de la institución. Añadió que cualquier asunto relacionado con la disciplina y la integridad de los oficiales y el personal se manejaría con seriedad.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Malasia ordenó a las Fuerzas Armadas que lleven a cabo una investigación interna exhaustiva sobre las acusaciones de que personas no autorizadas ingresaron al campamento militar y participaron en actividades inmorales dentro del complejo. Esta medida se tomó luego de afirmaciones que se volvieron virales en las redes sociales la semana pasada.

Desde la semana pasada, varias publicaciones en las redes sociales han denunciado actividades inmorales en varios campamentos militares que involucran a forasteros y oficiales militares. Hasta el momento aún se esperan los resultados finales de la investigación. (Tiempos del estrecho)