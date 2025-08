Mason Mount revela un nombre brillante de Amad -Bine que le dio el Manchester United Star

Amad quedó impresionado por Man United en la serie de verano de la Premier League, ganando la penalización que Bruno Fernandes anotó contra Everton durante un empate 2-2.

Celebre Mason Mount y Amad después de que el centrocampista anotó contra Everton. (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Mason Mount es el jugador más nuevo del Manchester United que usa el apodo brillante de Amad cuando se trata con el atacante durante la pretemporada.

El internacional de la costa de Ivory impresionó a la serie de verano de la Premier League mientras jugaba como Wingback. Amad anotó contra Bournemouth y ganó la penalización que Bruno Fernandes convirtió en su empate 2-2 con Everton.

Ha comenzado los cuatro partidos amistosos hasta ahora y gradualmente juega más en cada partido antes de permanecer todo el tiempo, todo el partido. El apodo de Amad también es cada vez más común con el equipo, y varios jugadores lo han usado en las últimas semanas desde este verano.

«Amadinho» fue lo que Fernandes lo llamó para atraer la atención del jugador en su vuelo a los Estados Unidos. El mediocampista agregó el sufijo «inho», que es popular en Brasil y un apodo común y se traduce como «bebé» mientras se refiere a Fred durante su tiempo en el club.

Mount ahora ha usado el apodo en su historia de Instagram después de haber reservado un mensaje de Amad en el que se mencionó el goleador de goles. Ambos jugadores celebraron con un doble de cinco después de que el primer gol contra Everton anotó después de que fue asistido por Fernandes.

Kobbie Mainoo parece haber usado el apodo por primera vez después de la final de la Copa FA por primera vez. «Amadinho es la cabra», dijo durante una transmisión en vivo en Instagram.

El mediocampista también usó el mismo apodo en la publicación en la misma plataforma de redes sociales después de una impresionante actuación contra PAOK en Old Trafford durante la fase de apertura de la Europa League. Amad anotó 11 goles y ayudó a otros diez en todas las competiciones la temporada pasada, principalmente jugando en posiciones más avanzadas que este verano.

Sin embargo, el jugador de 23 años ha reconocido que ninguno de los roles no tiene problemas. «Tengo que adaptarme a cada situación», admitió Amad el mes pasado.

«No importa dónde juego, si el gerente quiere que juegue como ala derecha o número 10, estoy aquí para ayudar al equipo. No tengo problemas con una posición; no tengo preferencia; puedo jugar en algún lugar donde el gerente me quiere».

