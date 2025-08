Manchester United traslados antes del final de la ventana de verano

¿Qué jugadores sobrevivirán al equipo de Ruben Amorim? Ejercen una inmersión profunda.

Manchester United -Baas Ruben Amorim todavía tiene trabajo que hacer antes de que cierre la ventana de verano (Imagen: Getty)

Manchester United todavía tiene trabajo que hacer en la ventana de transferencia de verano.

A pesar de que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon y Enzo Kana-Biyik han visto en Old Trafford, Ruben Amorim todavía está buscando activamente más refuerzos.

United todavía quiere traer un arquero, un centrocampista y un nuevo centro, según The Independent y parece ir con un movimiento para el delantero de RB Leipzig Benjamin Sesko.

Pero en términos de gastos, se les ha dicho a cuatro jugadores que no tienen futuro bajo Amorim y que todavía están buscando un nuevo club.

Abajo, Deporte para hombres Mira los nombres que aún podrían abandonar Estados Unidos antes del final de la ventana y los últimos rumores sobre su futuro.

Altay Bayindir

Altay Bayindir está, a pesar de la gira de United, buscando desesperadamente más fútbol de primer equipo. Ha visto sus posibilidades limitadas desde que llegó a Fenerbahce en 2023.

Por ahora no ha habido ofertas concretas para el Turquía Internacional, con algo de ruido de que un movimiento podría volver a su país de origen en las tarjetas.

Todavía está por verse si Bayindir permanecerá en United esta temporada, y su salida probablemente influiría en si un nuevo tapón de tiro llegará al Teatro de los Dreams.

Tyrell Malacia

(Imagen: Prestige/Soccrates/Getty Images.)

Tyrell Malacia demuestra una venta dura, especialmente teniendo en cuenta sus problemas de lesiones en los últimos dos años. De hecho, casi siente un hombre olvidado.

A Malacia no es parte de los planes de Amorim y Nederlands International, se le ha dicho que busque un nuevo club. Los gigantes holandeses han pasado tiempo con el PSV Eindhoven, los gigantes holandeses no parecen tan entusiasmados con un acuerdo permanente.

Otro movimiento de préstamos podría ser la pieza para Malacia, pero ha sido un momento abrasador en United desde su llegada bajo Erik Ten Hag, y un nuevo comienzo debería ser muy útil para dar nueva vida a su carrera.

Antondeo

El extremo del Manchester United Antony (Imagen: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Antony parece ser la posesión vendible más grande para United cuando llegamos a agosto, lo cual es una sorpresa en vista de su forma en los últimos seis meses.

Después de disfrutar de un préstamo excelente con Betis real, los rumores han sugerido que un regreso a España todavía está en los mapas, con un interés de Arabia Saudita que también se originó.

Los costos de transferencia de Antony siempre atraerían las críticas, pero ha demostrado su valor tanto en Ajax como en Betis, incluso si sus habilidades son menos adecuadas para el fútbol inglés.

Jadon Sancho

El préstamo de Jadon Sancho en Chelsea no pudo llevar a una salida permanente (Imagen: Marco Steinbrenner/Defodi Images/Defodi a través de Getty Images)

A pesar de un período de préstamo lo suficientemente decente en Chelsea, Jadon Sancho sigue siendo un jugador en el Manchester United y sus salarios son difíciles de cambiar.

El ex Borussia Dortmund-Man gana aproximadamente £ 300,000 por semana en Old Trafford, y muchos clubes ya han decidido que no vale la pena los gastos solo.

En una situación que es comparable a muchas ex estrellas del United, Antony Martial y Victor Lindelof también decidieron concluir sus contratos saludables, y Sancho podría ser lo siguiente. El interés italiano y de Arabia Saudita parece haberse enfriado.

Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho del Manchester United (Imagen: Gokhan Taner/Shutterstock)

Alejandro Garnacho es otro jugador que ha sido bombardeado por Amorim, con un interés del Chelsea y el Arsenal que fueron suministrados este verano.

Aston Villa también es otro lugar potencial, con Garnacho que quiere quedarse en la Premier League, dados los deseos de su joven familia.

United quiere una tarifa de casi £ 40 millones para el joven argentino, y su salida parece ser una verdadera confianza de Ineos en ella, dados todos los rumores de verano.

Rasmus Hojlund

Manchester United escupe a Rasmus Hojlund (Imagen: Patrick McDermott/Getty Images)

El notable negocio de Rasmus Hojlund continúa, especialmente dado su espectáculo en la pretemporada contra Bournemouth en los Estados Unidos esta semana.

Hojlund ha abierto el puntaje para United y quiere quedarse en Old Trafford, pero Amorim puede ser forzado en una venta si las conversaciones para Sesko continúan y se necesitan fondos.

Se habló un movimiento al Inter, pero los Gigantes de la Serie A ahora han firmado al ex hombre de Parma Yoan-Aange Bonny y ese movimiento parece estar muerto en el agua.