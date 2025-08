Man Utd entregó a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha Transfer Oudding cuando Everton Clash se acerca

Ruben Amorim ha firmado a dos impresionantes atacantes de la competencia Premier a través de este verano

Los nuevos arreglos de verano del Manchester United Bryan Mbeumo y Matheus Cunha (Imagen: Getty)

Manchester United ha recibido una sentencia de transferencia después de dos importantes actividades de verano.

Ruben Amorim ha actuado con prisa por firmar dos credes de la Premier League por delante en Matheus Cunha y luego Bryan Mbeumo.

Pero para jugar juntos para United, la confianza de que la pareja podría hacer esto en los Estados Unidos si el equipo de Amorim se encuentra con Everton.

En su última salida de la serie de verano de la Premier League, United ahora solo necesita un punto para ganar la competencia en su totalidad después de una impresionante pretemporada.

Ganar sobre West Ham y Bournemouth ha demostrado que las cosas van en la dirección correcta, y con solo un Old Trafford, antes del comienzo de la temporada, el optimismo está en el aire.

«Antes de continuar [Matheus] Cunha, estoy realmente impresionado con Mbeumo «, dijo el ex Burnley -Baas Sean Dyche cuando recientemente abordó las actividades de verano del United.

«La razón no es solo sus goles. Obtuvo mucho la temporada pasada, pero en general fue demolido con una especie de 8, 9, 10 alrededor de esa marca, temporada tras temporada en la Premier League, lo que no es fácil por eso. No es fácil.

«Y al llegar desde una posición más amplia donde puede cortar, puede conducir, puede trabajar en la transición, también lo lee a la defensiva durante la transición.

Dyche también era lírico sobre la firma de Matheus Cunha, con el hombre de los Lobos un personaje agresivo tanto en el campo.

«Cunha, me gusta … pero, ya sabes, la gente habla de su actitud y buena, mala e indiferente», agregó. «Pero necesitas un poco de esa ventaja. Sabes, si eres un centro-avance, necesitas ese liderazgo.

«Necesitas eso. Y si vas a Old Trafford, aunque no es el tráfico antiguo que una vez fue bajo Sir Alex y todos esos días y, ya sabes, ese sentimiento, ya sabes, el teatro de los sueños, está un poco perdido esa ventaja.

«Pero aún tienes que ir por todas esas personas y ofrecer una actuación.

