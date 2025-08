La línea de tiempo de transferencia de Benjamin Sesko surge en medio del interés del Manchester United

Last Manchester United Transfer News and Gossip con el último sobre el futuro de RB Leipzig -Spits Benjamin Sesko

RB Leipzig -Striker Benjamin Sesko

Manchester United ha aprendido cuánto tiempo puede pasar antes de que Benjamin Sesko tome una decisión sobre su futuro.

United ha mostrado interés este verano para firmar el delantero RB Leipzig, porque quieren traer un nuevo centro antes de la fecha límite del 1 de septiembre. Sin embargo, los Rojos también tendrán que enfrentarse a la competencia de Newcastle, que también están interesados en firmar a Sesko este verano.

Como informó Manchester Evening News a principios de esta semana, United va con un acuerdo para firmar a Sesko. El interés se produce después de que el Internacional de Eslovenia se vinculó previamente a la Liga Profesora Saudita en la ventana de transferencia debido a un traslado al Arsenal y a la Liga Pro Saudi.

Todavía se ve demasiado donde Sesko jugará su fútbol la próxima temporada, y ahora se ha creado una nueva actualización que puede influir en United.

El periodista Fabrizio Romano ha dado una idea de las negociaciones actuales que tienen lugar en torno al futuro de Sesko, incluido cuánto tiempo puede tomar antes de que habrá una decisión final.

«Benjamin Sesko está realmente abierto a convertirse en miembro del Manchester United, incluso sin fútbol europeo, incluso sin el fútbol de la Liga de Campeones», dijo en su último video de YouTube.

«Ahora la conversación entre United y Sesko comienza los detalles del proyecto y la visión de lo que quieren hacer. No solo los detalles financieros, United habla con RB Leipzig y con el agente, sino también en el proyecto.

«United trata los detalles de la visión que tienen para Sesko, y el jugador está abierto a la medida. Sesko también habla con Newcastle, porque están dispuestos a pagar lo que se necesita. El precio de Leipzig, Newcastle está listo para pagar, el salario deseado por Sesko, Newcastle está listo para pagar.

«Entonces, si Sesko decidiera ir a Newcastle, estaría listo para irse. Pero Sesko también está considerando Man United. No decide hoy (jueves), no decide mañana (viernes), llevará unos días. No hace mucho tiempo, pero algunos días para que Sesko decida.

«Man United cree que el jugador está abierto a esta conversación para discutir el proyecto y la visión. Entonces, Sesko y Man United es algo que es absolutamente concreto».