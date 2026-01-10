Zulkifli Hasan aspira a aumentar el número de beneficiarios de MBG a 80 millones

Wonosobo (ANTARA) – El ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, aspira a que el número de beneficiarios del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) llegue a unos 80 millones de personas para junio de 2026.

Dijo en Wonosobo el sábado que el programa ha llegado actualmente a casi 60 millones de beneficiarios en diferentes regiones.

«Ahora hay casi 60 millones de beneficiarios. Si Dios quiere, para junio habrá 80 millones de beneficiarios», dijo mientras inspeccionaba la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición Kalikajar (SPPG) 001 Wonosobo Regency.

Valoró la gestión del SPPG, de la que se esperaba que cumpliera con los estándares de limpieza e higiene.

Según él, en el SPPG la planificación espacial, el procesamiento y el almacenamiento de alimentos funcionan bien.

«Vi que el SPPG aquí es muy limpio, cómo se procesa, el diseño y el almacenamiento. Esto es importante porque sirve a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños y a nuestros hijos», dijo.

Zulkifli destacó que la existencia del SPPG no sólo sirve para proporcionar alimentos a la comunidad, sino también para actuar como fuerza impulsora de la economía de la aldea.