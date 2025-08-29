Zulhas: La cooperativa blanca nace en un centro de actividades económicas

TEMANGGUNG (Antara) – Ministro de Coordinación (Ministro de Coordinación) para Alimentos para Zulifli Hasan (Zulhas) dijo que la formación de la cooperativa de la aldea roja y blanca tenía la intención de producir centros de actividades económicas.

«El punto es cómo nacieron los centros de actividad económica en la aldea, para que los jóvenes pudieran practicar desarrollarse a sí mismos», dijo Zulhas después

Revisión de la cooperativa de la aldea roja y blanca en Candirejo Village, Borobudur, Magelang Regency, Central Java, jueves por la noche.

Dijo que podrían convertirse en emprendedores. Esta cooperativa estará conectada

Con alrededor de 80 mil cooperativas en Indonesia para que puedan intercambiar información sobre actividades comerciales.

«Si ya hay un Bumdes aquí, la cooperación no es un problema, no se eliminen entre sí, esto es empoderamiento, por lo que si hay un Bumdes, incluso se fortalece entre sí», dijo.

Dijo que la cooperativa de la aldea roja y blanca ahora es casi 1,700 en Java Central que ha estado operativa desde 8,000.

«En Indonesia somos 10 mil carreteras este mes, pero todavía hay restricciones en el techo del préstamo que no se ha resuelto, con suerte se completará durante una semana o 2 semanas», dijo.

Dijo que la cooperativa de la aldea roja y blanca no era dinero para compartir. Esta cooperativa es una empresa, por lo que debe trabajar duro.

«Si hay un problema, hay una oposición, se forma el grupo de trabajo, como en el distrito del regente y de todo el dispositivo, de modo que si hay problemas, la gerencia no puede superarse con el grupo de trabajo/regente, si no puede superarme, hay un ministro de ministro, si podemos informar al presidente», dijo.

