Zulhas invita a ejecutivos del PAN de Java Central a apoyar programas gubernamentales

Semarang (ANTARA) – El presidente del Partido del Mandato Nacional (PAN), Zulkifli Hasan, conocido popularmente como Zulhas, invitó a todos los cuadros del PAN en Java Central a apoyar plenamente los programas del gobierno del presidente Prabowo Subianto.

«Amigos de Java Central, hemos estado trabajando con Pak Prabowo durante 15 años, con todos los altibajos. Ahora hemos ganado, ha pasado casi un año, por lo que debemos apoyarlo plenamente», dijo el lunes en Semarang.

Lo transmitió mientras asistía a la I Reunión de Trabajo Regional (Rakerwil) I del PAN DPW de Java Central, una de cuyas agendas era la inauguración de la gestión para el período 2024-2029.

Según él, el gobierno está implementando una serie de programas importantes que requieren el apoyo de todos los partidos, incluidos los cuadros del PAN en las regiones.

Uno de los programas prioritarios a los que se refirió fue el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) para 82 millones de beneficiarios en toda Indonesia.

«El Programa de Alimentación Nutritiva (MBG) es la gran idea del presidente Prabowo. Imaginemos que 82 millones de niños coman alimentos nutritivos todos los días. Esto requiere grandes cantidades de pescado, huevos, pollo y carne de res. Es por eso que el PAN de Java Central debe unirse para garantizar que este programa tenga éxito», dijo.

También está, dijo, el Programa Cooperativo Rojo y Blanco y el de autosuficiencia alimentaria, que requiere de la participación y apoyo de los cuadros panistas en cada región.

Evaluó que Java Central tiene un gran potencial en los sectores agrícola y pesquero, que pueden respaldar el éxito de este programa.

«El PAN debe ser parte de la solución. El programa de cooperativas aldeanas (Cooperativa Roja y Blanca, ed.) y la autosuficiencia alimentaria son muy estratégicos para fortalecer la economía del pueblo», afirmó.

Zulhas, quien también es Ministro Coordinador de Alimentación, pidió a los cuadros del PAN, incluidos los de Java Central, que participen activamente en la movilización de la comunidad.

Con trabajo real y solidaridad de los ejecutivos de todas las regiones, Zulhas se muestra optimista de que el PAN pueda recuperar la confianza pública como en sus días de gloria.

Durante esta actividad, el DPP del PAN también estableció oficialmente la gestión del DPW PAN de la provincia de Java Central para el período 2024-2029 a través del Decreto del DPP del PAN Número: PAN/A/Kpts/KU-SJ/081/X/2025.

Esta decisión nombró a Sakti Wahyu Trengongo como presidente del DPW del PAN de Java Central, acompañado por Muhammad Hatta como presidente del diario, Sunarmin como secretario y Wachid Nurmiyanto como tesorero.

Trengono expresó la disposición en todos los niveles del DPW de Java Central para implementar el mandato del partido y apoyar plenamente los programas gubernamentales que están del lado del pueblo.

«El programa principal del presidente es muy importante y no se puede desviar. Si Dios quiere, en Java Central trabajaremos duro para apoyar estos programas y lograr que sean un éxito», afirmó el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca.