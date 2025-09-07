Yusril le pidió al abogado de Delpsro Jentelmen que enfrentara el proceso legal

JAKARTA (Antara) – El Ministro de Asuntos Legales de la Coordinación, los derechos humanos, la inmigración y el correccional Yusril Ihza Mahendra solicitó al abogado del activista Deltopedro Marhaen, Maruf Bajammal, que se comportara en un Jentelmen experimentando el proceso legal que el activista subyó.

Presentó la solicitud de responder a la declaración de Maruf que decía que el equipo legal del Delpedro no podía verse en peligro porque el proceso de arresto no estaba de acuerdo con el corredor legal aplicable.

«Su resistencia debe mantenerse. Se enfrentará a la policía en medidas legales. Usted es una pelea con la policía, los investigadores y los fiscales. Trabajar en la corte», dijo Yusril cuando se confirma en Yakarta el domingo.

Tasa de yusril, si el abogado delpedro es de la opinión de que el arresto no está de acuerdo con el curso legal, entonces es resistencia.

«El problema es que la policía tiene en cuenta los arrestos que han realizado de acuerdo con el curso legal. Debido a que hay diferencias en las opiniones con la policía, debe resistir», dijo.

Siguiendo el proceso legal existente, dijo Yusril, las personas podrán evaluar qué argumento es más convincente para qué parte.

«La gente juzgará, el argumento de la escala es más fuerte y más convincente; su argumento y el sospechoso que defiende o el argumento de la policía, los investigadores y los fiscales?» dijo.

Anteriormente, el abogado de activista Delpedro Marhaen, Maruf Bajammal, respondió en una conferencia de prensa el sábado (6/9) a la declaración de Yusril Ihza Mahendra para que su partido actuara en contra del proceso legal que pretendía el director ejecutivo de la Fundación Lokataru.

Según él, su partido fue difícil de actuar porque el proceso de registro delgedro que se llevó a cabo la policía no estaba de acuerdo con el curso legal aplicable.

Es por eso que el equipo de abogados de Delpedro le pidió al gobierno que evaluara y evalúe a las partes que han arrestado al activista.

La Policía Metropolitana de Yakarta arrestó a seis sospechosos que son sospechosos de estar involucrados en acciones para generar y distribuir información electrónica que causó anarquistas y disturbios en la manifestación, uno de los cuales fue Marhaen.

Delpedro jugaría un papel en alentar e invitar a estudiantes y niños a hacer disturbios en una serie de manifestaciones.

