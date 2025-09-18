Yupiland State Exploration Sambangi Solo

Solo (Antara) – El evento de Yupiland State Yupiland visitó solo, Java Central exactamente en el centro comercial Park SOLO BARU.

El gerente de comunicación de marketing de PT Yupi Indo Jelly Gum Addyono Koloway dijo el jueves que se proporcionaron los viajes de la obra de niños.

«Uno de los pilares de soporte es la emocionante piscina de bolas colorida, así como casas de globo y puntos fotográficos», dijo.

Además, cada 14.00 Wib y 16.00 Wib Yupi Rain es disputado por niños y padres que visitan.

Dijo que Solo fue la tercera ciudad del evento después de haber sido realizado previamente en Sumedang y Semarang. Según él, el número de visitantes en las dos ciudades anteriores llegó a decenas de miles de personas.

«En Sumedang notamos que había alrededor de 20,000 visitantes durante el evento, mientras que alcanzó los 40,000 visitantes en Semarang. Esperemos que más vendrá aquí», dijo.

Dijo que el evento fue planeado para celebrarse en ocho ciudades. El evento se llevó a cabo para solo para el 17-28 de septiembre.

«No siempre tiene que estar en grandes ciudades, porque nuestro entusiasmo quiere acercarse a los clientes», dijo.

Dijo que el evento estaba dirigido a la segmentación de los niños. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que los visitantes sean adultos que alguna vez fueron jóvenes que eran consumidores de Yupi.

«En principio, queremos acercarnos a los consumidores de Yupi de toda Indonesia a través de este evento. Queremos que sientan el placer cuando está en este evento», dijo.