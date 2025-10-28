Youth Pledge Momentum, Kudus Regent fomenta el entusiasmo por el aprendizaje y el respeto por los profesores

Kudus (ANTARA) – Kudus Regent Sam’ani Intakoris invitó a la generación joven de Kudus Regency, Java Central, a aprovechar el impulso del Día del Compromiso Juvenil como recordatorio de la importancia del entusiasmo por aprender, trabajar y respetar a los maestros y padres.

«Aunque tenemos un bono demográfico, los jóvenes deben ser la fuerza del espíritu de esta nación. Continuar trabajando duro, estudiando mucho y siendo obedientes a los padres y maestros», dijo el martes el regente de Kudus Sam’ani Intakoris después de la ceremonia de conmemoración del Día del Compromiso de la Juventud en la cancha de tenis cubierta Angga Sasana Krida Kudus.

El regente enfatizó la importancia del papel de la juventud en el logro del bono demográfico, porque la condición actual de la generación más joven es mayor que la de la generación mayor y, por lo tanto, debe convertirse en una gran fuerza para la nación indonesia, incluida la Regencia de Kudus.

También recordó a los jóvenes que deben lograr un equilibrio entre el conocimiento y la fe para que la nación se mantenga fuerte al enfrentar los tiempos que cambian rápidamente.

“Agradecemos a todos los participantes de la ceremonia y a la comunidad que participó en amenizar la conmemoración de este día histórico. La presencia de todos les da entusiasmo a los jóvenes para seguir trabajando, aprendiendo y llenando su independencia de cosas positivas y creativas”, dijo.

Invitó a todas las partes a fortalecer la religión y la ciencia, porque los cambios se están produciendo muy rápidamente y son impredecibles.

«Mientras seas joven, sueña tan alto como el cielo. No tengas miedo al fracaso, todo requiere un proceso», afirmó.

Al comentar sobre el problema de la baja alfabetización entre la comunidad, Sam’ani dijo que el gobierno central había construido la Biblioteca Regional Kudus Regency como un paso concreto para aumentar el interés de la comunidad en la lectura y la alfabetización.

«Esperamos que el nivel de alfabetización en Kudus pueda ser superior al 75 por ciento. La lectura no tiene que ser a través de libros, también se puede hacer a través de bibliotecas digitales. Aprendamos de todo», dijo.

Dijo que el espíritu de aprendizaje e innovación entre los jóvenes está en línea con la dirección del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, quien alentó a la generación joven a ser creativa, innovadora y adaptarse a los tiempos cambiantes.

«El presidente siempre tiene grandes expectativas para los jóvenes creativos e innovadores. Llenemos la independencia de cosas positivas», afirmó.

