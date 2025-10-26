Wushu fue el primer contribuyente de oro para el Contingente Jambi en PON Kudus

Kudus (ANTARA) – El contingente de Jambi finalmente rompió sus huevos al ganar la primera medalla de oro de la rama de wushu en la etapa final de la competencia de todos los deportes en el evento PON Kudus Martial Arts 2025, el domingo.

La medalla de oro fue donada por la pareja de Maulana Ahmad Yusuf Firdaus y Candika Nugraha del evento masculino de Duilian con una puntuación de 9.276, que tuvo lugar en el Djarum Arena Kaliputu, Kudus el domingo.

Maulana Ahmad Yusuf Firdaus y Candika Nugraha se reunieron después del partido en Kudus el domingo y admitieron que estaban agradecidos por ganar el oro y por donar la primera medalla de oro al Contingente Jambi.

«Gracias a Dios, finalmente todos los deportes pudieron dar lo mejor de sí por Jambi en la fase final de la competición. Estoy muy contento, porque esto es lo que ambos estábamos esperando», dijo, acompañado por Candika Nugraha.

Ambos admitieron que había una sensación de nerviosismo antes de la final porque querían hacer lo mejor que pudieran para Jambi, así como la última oportunidad de dejar una huella como Contribuyente Oro para el Contingente de Jambi.

Gracias a Dios, dijo, finalmente pudo conseguir una medalla de oro, por lo que se sintió bastante aliviado porque finalmente rompió el huevo.

Para participar en Kudus Martial Arts PON 2025, ambos se prepararon participando en el entrenamiento, incluso después de descubrir que había un Holy Martial Arts PON 2025, por lo que su entrenamiento se intensificó dos veces al día.

El entrenador de wushu de Jambi, Nelin, admitió que estaba agradecido de que la rama de wushu pudiera donar oro a Jambi después de que terminaron todos los deportes y el wushu fue el último deporte.

Para prepararse para este PON, dijo, los atletas entrenan dos veces al día. Aunque los atletas también participaron en el campeonato nacional en Surabaya, en ese momento los dos aún no estaban vinculados.

Admitió que personalmente aspiraba al oro porque los atletas de Jambi tenían potencial para ganar medallas. Sin embargo, a los atletas sólo se les pide que rindan de manera óptima y estén concentrados.

De la rama de wushu, Jambi recibió una medalla de oro y tres de bronce. Esto aumenta la clasificación desde el puesto 24 anterior con una colección de 16 medallas, siete de plata y nueve de bronce. Sin embargo, la adición del oro lo empujó al puesto 17 con una colección de 17 medallas.

El deporte de wushu tiene una última competencia en la clase sanda antes de que se decida la clasificación final en el evento PON Kudus Martial Arts 2025 que tendrá lugar en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, Java Central.

