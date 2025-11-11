WPRC UIN Walisongo lanza 10 campañas impactantes

Semarang (ANTARA) – Estudiantes de la Comunidad de Relaciones Públicas de Walisongo (WPRC) del Departamento de Comunicación y Radiodifusión Islámica, Facultad de Da’wah y Comunicación, UIN Walisongo Semarang lanzaron diez nuevas campañas a través de la actividad «Impacto de WPRC». El tema fue “Mover el trabajo, crear un impacto real” mientras que el lunes (11/10) se llevó a cabo una conferencia con profesores invitados de Telkomsel en el edificio del Teatro del Rectorado de UIN Walisongo.

Además del lanzamiento de la campaña, esta actividad marcó la inauguración de la nueva gestión de WPRC 2205. Esta actividad fue un foro para que los estudiantes presentaran ideas creativas y ampliaran sus horizontes a través de una conferencia de conferenciante invitado con Wildan Adi Nugraha, Telkomsel Regional Central Java-DIY Corporate Communication.

En su material, Wildan compartió más de una década de experiencia en comunicaciones corporativas y motivó a los estudiantes a continuar perfeccionando sus habilidades de comunicación estratégica en la era digital.

«Ser un PR no se trata sólo de hablar en público, sino también de la capacidad de escuchar, comprender y construir relaciones genuinas. Un verdadero PR debe tener empatía, ética de comunicación y sensibilidad hacia los problemas sociales», explica Wildan.

También dio consejos sobre cómo ser una buena persona de relaciones públicas. «Una persona de relaciones públicas debe aprender a escuchar, leer literatura con diligencia porque el conocimiento está en constante evolución, y también leer datos y practicar hablar en público», añadió.

El Vicedecano de Cooperación y Asuntos Estudiantiles de la FDK, Dr. Ummul Baroroh, M.Ag, en su discurso expresó su profundo agradecimiento por el trabajo de WPRC para continuar innovando y generando impacto social a través de campañas creativas.

«Felicitaciones al WPRC por presentar acciones reales. Esta es una forma de implementación del tridharma de la educación superior, donde los estudiantes no sólo estudian en el aula sino que también sirven a la comunidad», dijo.

Durante esta actividad se lanzaron un total de diez campañas oficiales, que abarcaron diversos temas ambientales, educativos, sociales, religiosos y de salud mental.

En el sector medioambiental están Gentara, Mangrots y Bimbi, en el sector educativo Fun Book, E-Qroee y Suara Sastra; Dorame campo social; sector religioso One1Peacez; en el sector de la salud mental, Hear to Care, y en el sector económico, No More Bet

El presidente general del WPRC 2025, Abiyyah Izdihar, dijo que la campaña tenía como objetivo brindar beneficios reales a la sociedad y convertirse en un espacio de aprendizaje de comunicación pública para los estudiantes.

«No hagan del WPRC una carga, conviértanlo en un lugar para trabajar, sean alegres y hablen. El WPRC no es sólo una comunidad, sino un lugar para hacer contribuciones reales», dijo.

A través del espíritu de «Moviendo el trabajo, creando un impacto real», el WPRC pretende ser un espacio de desarrollo para que los estudiantes de UIN Walisongo fortalezcan conocimientos, establezcan relaciones, mejoren la reputación y difundan beneficios al medio ambiente.