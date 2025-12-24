Wonosobo Regent anima a ASN a confiar en la gestión del zakat de Baznas

Wonosobo (ANTARA) – El regente de Wonosobo, Afif Nurhidayat, enfatizó la importancia de la confianza en el Aparato Civil del Estado (ASN) en la gestión del zakat, el infaq y las limosnas distribuidas a través de la Agencia Nacional de Zakat (Baznas) de la Regencia de Wonosobo.

Según él el martes en Wonosobo, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del zakat son las claves más importantes para mantener y aumentar la confianza de ASN como muzakki.

Esto se reflejó en las actividades de zakat, infaq y limosna de la ASN, como una forma de responsabilidad de Bazna ante la comunidad, que se lleva a cabo de forma rutinaria cada año.

«La distribución del zakat y del infaq de ASN, que se gestiona a través de Baznas, es una forma de responsabilidad de Baznas hacia la comunidad, especialmente hacia ASN, que ha sido ordenada en la entrega del zakat. La esperanza es que esta confianza aumente año tras año», dijo.

Dijo que esta confianza es muy importante porque las necesidades de las personas a las que se debe ayudar siguen siendo muy grandes y no todas pueden ser atendidas por el gobierno regional sin el apoyo de las instituciones del zakat.

«Sin el papel de Baznas, por supuesto no podemos proporcionar el mejor servicio posible a la gente de Wonosobo. Por lo tanto, la confianza de la ASN en la distribución del zakat a través de Baznas debe mantenerse y fortalecerse», dijo.

Mencionó varios desastres ocurridos en los últimos tiempos, como incendios de viviendas, deslaves, inundaciones, así como condiciones de pobreza permanente debido a limitaciones económicas, que requieren acción inmediata.

«Cuando ocurre un desastre, Baznas está ahí como una solución rápida y adecuada. Este es el papel estratégico de Baznas para ayudar a las personas que realmente lo necesitan», afirmó.

El presidente de Baznas Wonosobo Regency, Priyo Purwanto, explicó que en este pentasharufan se distribuyeron cinco programas principales a mustahik, con un valor total de ayuda de unos 3.500 millones de IDR.

«El programa incluye Wonosobo Makmur para 218 mustahiks, Wonosobo Peduli para 71 mustahiks, Smart Wonosobo para 2.143 mustahiks, asistencia pentasharufan a través de UPZ y Healthy Wonosobo para 285 mustahiks, especialmente para pacientes con tuberculosis, incluido el tratamiento RTLH para la tuberculosis», dijo.

Reveló que Baznas RI aceptó una propuesta de Wonosobo Regency en forma de 25 unidades de casas inhabitables (RTLH) para 2025, que ahora están listas para implementarse según las instrucciones, incluida la apertura de cuentas para los beneficiarios.

“Con el pleno apoyo del Regente de Wonosobo, esperamos que el potencial de distribución del zakat en Wonosobo continúe aumentando cada año para que la comunidad pueda sentir los beneficios más ampliamente”, dijo.

A través de la sinergia entre el gobierno de Wonosobo Regency, Baznas y ASN, se espera que la gestión del zakat pueda ser óptima como herramienta para fortalecer el bienestar social y acelerar la respuesta a los problemas de pobreza en Wonosobo Regency.