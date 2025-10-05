Waroeng Semawis Semarang reabrió después de un año cerrado

SEMARANG (Antara) – Waroeng Semawis, que se convirtió en un ícono culinario de la noche de la ciudad de Semarang, Central Java, que tuvo lugar en el área de Chinatown, se volvió a abrir después de casi un año.

La inauguración de Waroeng Semawis, sábado (4/10) Noche, a la que asistió la alcaldesa de Semarang Agustina Wilujeng, junto con varios rangos de dispositivos regionales, Comunidad de Turismo de Semarang Chinatown (Semawis Coffee) y la comunidad.

Según Agustina, el regreso de Waroeng Semawis no solo presentó el entretenimiento típicamente culinario y cultural, sino que también se convirtió en un impulso para el renacimiento de la economía humana y un nuevo espacio vital para las MIPYMES de la ciudad de Semarang.

Mencionó al menos 60 puntos de venta culinarios y los actores de pequeñas empresas ayudaron a animar el evento al servir típicos Semarang -Snacks, archipiélago culinario, a la comida china que es la característica del área de Chinatown.

«Es muy feliz que Pasar Semawis vuelva a abrir. Este es el primer día después de casi un año de parada. Ahora todos los sábados y domingos. De hecho, el plan se abrirá a partir del viernes la próxima semana», dijo.

También enfatizó la importancia de proteger el área para permanecer cómoda y duradera, especialmente de los aspectos de la limpieza y la seguridad, incluida la seguridad alimentaria.

«Mi mensaje es uno, de modo que se mantiene la situación, se mantiene la limpieza y se mantiene la seguridad alimentaria. Porque esta será un área que pueda hacer crecer nuestra economía», dijo.

Dijo que el renacimiento de Waroeng Semawis está de acuerdo con el mensaje del gobierno central, de modo que las regiones crean actividades que estimulan la economía humana.

«Esto está de acuerdo con el mensaje del Ministro Coordinador (coordinando el Ministro de Empoderamiento de la Comunidad de Indonesia, Muhaimin Iskandar) en ese momento, hacer una multitud para que las personas vendan para que el dinero se esté ejecutando y la economía crezca», dijo.

Weroeng Semawis no solo era un centro culinario y también estaba dispuesto a convertirse en un destino integrado de la noche, conectado a la zona de la ciudad antigua.

«Si esto se ‘mantiene’ más adelante, podemos ‘explicar’ con la Ciudad Vieja. El mensaje se instalará allí (la Ciudad Vieja) de que el mercado está abierto todos los sábados y domingos por la noche. Con suerte, desde allí (la Ciudad Vieja) puede venir aquí (Weroeng Semawis)», dijo.

Waroeng Semawis está presente todos los fines de semana (viernes -lunes) a 18.00-22.00 WIB, con el concepto de estructurar el área que es visitante ordenado y amigable.

El Ayuntamiento de Semarang, junto con la comunidad local, dijo, se esfuerza por mantener la limpieza, la comodidad y la seguridad alimentaria para crear una experiencia turística agradable.

