WAMENDIKTISAINTEK: Los graduados en la educación superior deben estar preparados para la era de la IA

JAKARTA (Antara) – Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Wamendikisaintk) Stella Christie enfatizó que los graduados deberían estar preparados para enfrentar varios desafíos en la era de la inteligencia artificial (IA).

«Vivimos en una era caracterizada por cambios importantes. Inteligencia artificial Elimine 92 millones de especies de trabajo, pero al mismo tiempo crea 97 millones de nuevos empleos. La clave es cómo nos preparamos con nuevas habilidades, para que podamos aprovechar las oportunidades, no puede ser persuadido por el cambio «, dijo el jueves a través de la información en Yakarta.

Wamendiktisaintek enfatizó que graduarse del nivel de educación superior no fue el final, sino el comienzo de un nuevo viaje a la luz de un mundo que rápidamente se movió debido a la interrupción tecnológica.

El comando de la tecnología solo, continuó, no es suficiente para competir en el futuro. La educación debe promover el carácter, la empatía y las habilidades de pensamiento de alto nivel que no pueden ser replicadas por máquinas.

Stella enfatizó que la educación superior no solo detiene el control de aspectos técnicos, sino que debe estar equipado con carácter, empatía, creatividad, habilidades de pensamiento crítico y habilidades de colaboración.

Según él, no son habilidades técnicas que las personas distinguen de las máquinas.

«La IA tiene una interrupción real, pero con la intervención correcta podemos asegurar que los beneficios sean mayores que los riesgos. La generación más joven debe estar dispuesta a enfrentar el cambio con una actitud abierta, la capacidad de ajustar y dedicación para seguir aprendiendo a través de la vida», dijo Stella.

De acuerdo con Stella, más bien el ministro de educación primaria y secundaria (wamendikdasms) Atip Latipulhayat dijo que la inteligencia artificial (IA) no solo era una necesidad, sino una obligación en el futuro, por lo que los graduados en la educación superior deben tener innovación para no reemplazar.

«Tan grande como AI, como aparece Pro Habibia, Inteligencia original Ese es nuestro cerebro. Por lo tanto, es imposible para las personas crear una tecnología que elimine nuestra propia existencia, siempre que la gente la haga «, dijo Wamendikdasmen Atip.

Es por eso que el gobierno aplicará la IA como una elección de temas elegidos, para que los estudiantes puedan controlar el progreso de la época y la IA no reemplazará sus roles.

Leer también: Profesor de Ingeniería Química UMS que desarrolla tecnología de separación y tecnología limpia para un entorno sostenible