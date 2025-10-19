Walisongo Abdullah, profesor de la UIN, se convierte en presidente de la Asociación de Caricaturistas de Indonesia

Semarang (ANTARA) – El profesor de UIN Walisongo Semarang, Abdullah Ibnu Thalhah, ha sido elegido oficialmente presidente general de la Asociación de Caricaturistas de Indonesia (PAKARTI) para el período 2025-2030. Fue elegido por aclamación durante la Conferencia General de PAKARTI (Mubes), que tuvo lugar el domingo (19/10) en el Edificio Oudetrap, Kota Lama Semarang.

Esta selección fue lo más destacado de la serie «Semarang CartoonFest 2025» y FGD del Museo de la Historieta de Indonesia, que se celebró los días 18 y 19 de octubre de 2025 y contó con la asistencia de cientos de caricaturistas de diferentes regiones de Indonesia, así como 141 caricaturistas mundiales de 25 países.

Esta actividad se llevó a cabo con éxito gracias a la buena cooperación y cooperación entre el Gobierno de la ciudad de Semarang, la Asociación de Caricaturistas de Indonesia (Pakarti) y el Programa de Estudios de Arquitectura y Artes Islámicas (ISAI) de la Facultad de Ushuluddin y Humanidades (FUHUM) UIN Walisongo Semarang.

La elección de Abdullah Ibnu Talhah fue recibida calurosamente por los caricaturistas de alto nivel y los participantes en las reuniones. Es conocido como un académico, artista y activista cultural que lucha constantemente por el reconocimiento de las caricaturas como patrimonio cultural visual del país.

En su primer discurso como presidente general de PAKARTI, Abdullah expresó su agradecimiento por la confianza depositada.

«Este mandato no es sólo una posición, sino una responsabilidad cultural. Haremos de PAKARTI un gran hogar para los caricaturistas, un lugar donde la creatividad, la solidaridad y la crítica social crezcan juntas. Y lo que es más importante, trabajaremos duro para hacer del Museo de la Historieta de Indonesia un símbolo de la civilización visual del país», dijo, recibido con aplausos de los participantes de Mubes.

Abdullah añadió que el trabajo de los caricaturistas indonesios ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio y se ha convertido en parte de la historia del humor y la crítica social nacional que debe ser preservada, documentada y heredada.

Anteriormente, la exposición internacional Semarang CartoonFest 2025 fue inaugurada oficialmente el sábado (18/10) por Samuel Wattimena, miembro de la Comisión VII de la RPD de RI, acompañado por Samsul Siregar de la Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Semarang.

Samuel Wattimena subrayó en su discurso que los dibujos animados tienen un extraordinario poder cultural.

«Las caricaturas no son sólo humor; son una forma de pensar, una manera de pensar de este país. A través de las caricaturas vemos a la humanidad de una manera más suave e inteligente», dijo.

Mientras tanto, Samsul Siregar destacó el apoyo del gobierno de la ciudad de Semarang a los grandes sueños de los caricaturistas.

«La ciudad de Semarang está lista para convertirse en la sede del Museo Indonesio de Dibujos Animados. Este evento muestra una sinergia real entre la comunidad de artistas y el gobierno en el cuidado de la cultura nacional», dijo.

La ceremonia de apertura también incluyó una entrega simbólica de una donación de la obra del maestro de la caricatura Major Haristanto al Museo de la Caricatura de Indonesia, que fue recibida directamente por Samsul Siregar, representante de Disbudpar de la ciudad de Semarang.

El Mayor Haristanto enfatizó que la subvención era un símbolo de compromiso moral y cultural con el movimiento de los museos de dibujos animados.

«Espero que este trabajo sea el comienzo de un museo que registre la historia de los caricaturistas indonesios. Esta es una pequeña contribución al futuro de nuestra cultura», afirmó.

Aunque la preparación duró solo un mes, Semarang CartoonFest 2025 logró atraer la participación de 141 caricaturistas de 25 países, desde Japón, Irán, Turquía, Brasil, Francia hasta Egipto. Desde el primer día han asistido miles de visitantes, lo que demuestra el gran interés del público por el mundo de los dibujos animados.

Con la elección de Abdullah Ibnu Thalhah como presidente general de PAKARTI, los participantes de Mubes tienen grandes expectativas sobre la nueva dirección del movimiento de caricaturas indonesio.

El caricaturista Jitet Kustana cree que la figura de Abdullah puede unir los mundos académico, artístico y cultural.

«No es sólo un caricaturista, sino también un educador y organizador con una visión nacional. Este es el momento en que los dibujos animados indonesios ocuparán un lugar más alto en las aulas», enfatizó Jitet.

Los dibujos animados como dirección cultural.

Esta actividad también marca el nuevo entusiasmo de los caricaturistas indonesios por resaltar el papel de los dibujos animados como parte integral de la cultura nacional. Desde Semarang, se espera que este movimiento se extienda por toda Indonesia, creando conciencia de que los dibujos animados no son sólo entretenimiento, sino un archivo del pensamiento del país en forma de imágenes y humor.

«Desde Semarang, estamos comenzando un nuevo capítulo. Las caricaturas no son sólo una herramienta para la crítica, sino también artefactos culturales. Este es el momento para que Indonesia tenga un museo de caricaturas nacido de las manos y las ideas de sus propios caricaturistas», concluyó Abdullah en su discurso de clausura de la reunión.