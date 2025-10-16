“Waiting to be Picked Up” recibió una cálida bienvenida en el Festival Internacional de Cine Madani 2025

Yakarta (ANTARA) – La película de 2023 «Waiting to be Picked Up», de la comunidad cinematográfica KPI UIN Walisongo Phylosopicture y BM Production, se proyectó con éxito en el programa especial Madani Kidz en el prestigioso Festival Internacional de Cine Madani 2025, encabezado por Taman Ismail Marzuki (TIM), Yakarta, el sábado (10/11).

El lugar de rodaje se llenó de espectadores de todos los ámbitos de la vida, incluidas familias y niños. Todo el público pareció disfrutar la historia presentada.

«Estamos muy contentos de ver las reacciones positivas y las risas del público joven que asistió. Es un honor que la película que produjimos en 2023 siga viva y sea vista por un público diverso en un festival respetado como el MIFF. Esto demuestra que las historias sinceras siempre serán relevantes», afirmó Abid Hibanillah, representante de Phylosopicture.

Uno de los miembros del equipo de BM Production, Ahnaf Hariyanta, añadió: «La selección de ‘Waiting to be Picked Up’ en el programa Madani Kidz es un testimonio de nuestro arduo trabajo. El momento de discusión con el público después de que terminó la película fue una experiencia invaluable. Gracias al festival y a todos los que asistieron».

Los espectadores también disfrutan de poder ver diferentes tipos de películas, incluida Esperando a ser recogido. «Es realmente agradable poder ver películas hechas por los niños del país. Ojalá haya más películas como ésta», dijo un miembro del público.