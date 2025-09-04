Vorkopimda Banyumas Declaración de paz y oración conjunta

PURWOKERTO (Antara) – Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de Banyumas (Vorkopimda), Java central, junto con representantes de varias organizaciones sociales (CSO) en la región, celebraron una declaración pacífica y la oración inter -reeligiosa para rechazar el anarquismo para rechazar el anarquismo al departamento del departamento de negarse al anarquismo para rechazar el anarquismo para rechazar un atmósfera gradual del entorno.

Al dar un discurso en una declaración pacífica y una oración conjunta interreligiosa en el salón de Panji, Purwokerto, Banyumas, miércoles por la tarde, comandante del Comando de Resort Militar 071/Wijayakusuma -Kolonel Infanterie Lukman Hakim para mantener la región de la región de la región.

«Nos preocupemos, no más disturbios que serán perjudiciales para los propios padres», dijo.

Por supuesto, consideró si había diferencias en la opinión, pero todo eso podría discutirse, no tomando acciones anarquistas.

El regente de Banyumas, Sadewo Tri Fastiono, dijo que la explicación pacífica y la oración conjunta inter -religiosa se convirtieron en un impulso importante para fortalecer la dedicación de la unidad y la armonía.

«Le pedimos al Allah Todopoderoso, el Uno, el Todopoderoso, que siempre proteja a los Banyumas indonesios y al pueblo indonesio que ofrezcan seguridad y paz para toda la comunidad», dijo.

En esa ocasión, enfatizó la importancia de rechazar todas las formas de anarquismo, mantener la paz y priorizar el camino del diálogo y la deliberación.

«La democracia no significa lo más libre posible. Expresar es un derecho, pero mantener el orden es una obligación. Ambos deben ir de la mano para que la comunidad permanezca segura, ordenada y pacíficamente», dijo.

Expresó su preocupación por varios eventos que tuvieron lugar en varias áreas del país, incluidos el daño a las instalaciones y las víctimas como resultado de acciones anarquistas.

Aunque había un motín en Banyumas, dijo que la situación podría verificarse inmediatamente gracias al estado de alerta de las fuerzas de seguridad, la cooperación en el gobierno local, los líderes religiosos, los líderes comunitarios, las organizaciones sociales y todos los elementos de los ciudadanos.

En relación con esto, apreciaba el TNI, POLRI, los líderes religiosos, los líderes comunitarios, las organizaciones masivas y todas las fiestas que habían jugado un papel activo en la promoción de Banyumas.

Sin embargo, recordó a las personas que no se despeinan y que permanezcan conscientes de todas las amenazas potenciales.

«Banyumas es nuestra casa compartida. Entonces es nuestro deber mantenerla segura, pacífica, ordenada y pacífica», enfatizó.

Después del evento, el Regente dijo que estaba agradecido por la existencia de una explicación pacífica y una oración inter -religiosa con varios elementos de la comunidad de Banyumas.

Es por eso que cree que Banyumas aún puede ser propicio porque la comunidad local no está contenta con las manifestaciones anarquistas.

Según él, el apoyo de la comunidad para la situación pacífica se puede ver a partir de la explicación de la actitud del foro de Banyumas Eling atendido por 266 organizaciones masivas para mantener la paz de la región.

Además, dijo, los motociclistas en línea de la motocicleta tampoco participaron en una demostración que fue coloreada por disturbios el sábado (30/8).

«Alhamdulillah, es seguro, los niños de los estudiantes también son revisados. La persona que hizo actos anarquistas ayer en varias áreas, principalmente menores, no entendí por qué esto era enorme en toda Indonesia», dijo.

Dijo que Purwokerto a menudo se convirtió en un barómetro de la estabilidad de la residencia ex Banyumas, incluidos los distritos de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegarara, de modo que se espera que la seguridad en el área tenga un efecto positivo en la situación en el área.

«Las circunstancias más serias han tenido lugar en Cilacap, pero espero que se complete pronto. Confío en la audiencia para mantener la calma y moverse como de costumbre», explicó.

El regente admitió que había quienes sugirieron que las tiendas estaban temporalmente cerradas y que el aprendizaje en línea se implementó para la escuela, pero no lo aprobó.

Según él, actividades educativas y de aprendizaje como de costumbre continúan supervisando la escuela y los padres.

«Banyumas estoy seguro de la paz, aunque todavía tengo que estar atento», enfatizó.

Con respecto a las pérdidas como resultado de la destrucción de varias instalaciones llevadas a cabo por las masas durante la manifestación el sábado (30/8), estimó que el valor era casi Rp1 mil millones, aunque el número aún estaba en proceso de finalización.

«Los servicios de ASN siguen funcionando, aunque un poco estancados un poco, pero no hay problema. Queremos acelerar reparar (Recuperación) «, dijo el regente.

