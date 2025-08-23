Volación del 80 aniversario de la exposición central de Java MIPYS de Rp1.4 mil millones

Semarang (Antara): la versión de la exposición MIPYME en el marco del 80 aniversario de la provincia de Java Central (Java central), que se celebró en el patio de la oficina del gobernador central de Java, Semarang, 20-22 de agosto de 2025, ganó una gran cantidad de Rp1.4 mil millones.

El Secretario Regional de Java Central Sumarno, en Semarang, dijo el sábado que el rendimiento de las ventas excedió los Rp600 millones previstos.

De hecho, la facturación fue más alta que el evento comparable en 2024, que solo alcanzó RP560 millones.

Se espera que el rendimiento de la transacción sea realmente un desencadenante para que los actores de MIPYME crezcan, porque uno de los objetivos del evento, de modo que los productos MIPYME en Java central pueden ser conocidos por la comunidad en general.

Todavía en una serie de actividades, anteriormente también realizó actividades de ajuste de la compañía.

En el caso, las cadenas de suministro se unieron, que van desde factores MIPYME con industrias medianas hasta grandes, certificación de productos, licencias gubernamentales y sectores de financiación comercial.

«Esperamos que luego haya una relación de transacción continua y, por supuesto, las MIPYME en Java Central se desarrollarán. La gran esperanza, las MIPYME en Java central pueden crecer», dijo.

Según él, el más creciente y el número de MIPYME tendrán un impacto en la economía, así como en los trabajos de apertura.

Explicó que los actores de MSME son un sector empresarial que puede resistir muchos desafíos, para invitar a los perpetradores en el sector a seguir luchando para que su empresa esté más avanzada.

«Nosotros en el apoyo del gobierno de las MIPYSMES. Más tarde, los amigos de las MIPYME, luego nos transmitimos lo que podemos facilitar de acuerdo con nuestra capacidad de capacidad», dijo.

A la exposición MSME asistieron 228 puntos de venta, con una variedad de productos regionales, que van desde productos culinarios y artesanales hasta moda.

Outlets de exhibición, incluidos 30 puntos de venta Halal y Bumd Village, 35 puntos de venta de Village de Dekranasda Expo, 50 puntos de venta de medicina culinaria y herbal, 77 puntos de venta de aldeas.

Posteriormente, 16 escapes de la aldea de nostalgia en los años 70, 20 milenarios de tiendas Millennial Village Umkm y siete autos de servicio.