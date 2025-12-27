Vivo trae la innovación de funciones de IA a la serie V60

Solo (ANTARA): Vivo aporta funciones innovadoras de IA a la serie V60, haciéndola más fácil para los usuarios.

El gerente de producto de Vivo Indonesia, Fendy Tanjaya, dijo el sábado a través de información recibida en Solo, Java Central, que esta combinación de chipset y rendimiento de IA

haciendo de la serie Vivo V60 una parte importante de su paquete de inicio 2026 para profesionales.

Dijo que la función AI Captions en la serie Vivo V60 ayuda a grabar y resumir videos de YouTube durante los viajes de vacaciones, mientras que AI Live Text, AI Documents y AI Screen Translation en ambos dispositivos facilitan la extracción de información, la administración de documentos y la toma de notas.

“A medida que se acerca el Año Nuevo, los indonesios están empezando a preparar kits de inicio personales para entrar en 2026 mejor preparados, que van desde planes de viaje, rutinas de trabajo cada vez más dinámicas hasta la necesidad de dispositivos digitales que puedan respaldar diversas actividades diarias”, dijo.

Aparte de eso, la tecnología ZEISS en las n-cámaras también ayuda a los consumidores a satisfacer diferentes necesidades a la hora de capturar momentos.

Dijo que el Vivo V60 viene con una cámara principal ZEISS OIS de 50MP, una cámara súper teleobjetivo ZEISS de 50MP y una cámara para selfies grupal ZEISS de 50MP.

«Esta combinación permite a los usuarios capturar vistas lejanas, expresiones familiares en momentos espontáneos y escenas de cenas con una iluminación mínima de forma clara y estable», dijo.

Dijo que la presencia de la cámara súper telefoto ZEISS de 50 MP brinda una ventaja para capturar detalles distantes, desde panoramas de montaña hasta momentos de actividad turística que no siempre se pueden aproximar.

Mientras tanto, ZEISS Multifocal Portrait enriquece el carácter de las fotografías de retratos con una calidad equivalente a la de las lentes profesionales.

Para los usuarios que desean un dispositivo liviano con fotografías divertidas, Vivo V60 Lite ofrece una cámara principal Sony IMX882 de 50MP con capacidad de respuesta para capturar momentos instantáneos desde la mañana hasta la noche.

«La función AI Four-Seasons Portrait proporciona un toque visual creativo con los matices de las cuatro estaciones, haciendo que las fotos de las vacaciones sean más personales e interesantes cuando se comparten en las redes sociales. Respaldado por una batería grande de su clase, este dispositivo permite a los usuarios documentar todo el viaje sin preocuparse por quedarse sin batería», dijo.

Dijo que el precio del producto oscilaba entre 6.999.000 IDR y 8.499.000 IDR.