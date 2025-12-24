Vita Ervina apoya la mejora de la clase de la Oficina de Inmigración Wonosobo

Wonosobo (ANTARA) – Miembro de la Comisión

Vita aprecia los servicios positivos y las innovaciones que la Oficina de Inmigración de Wonosobo (Kanim) brinda a la comunidad, pero también espera que se hagan más esfuerzos para aumentar la protección de la comunidad para minimizar el riesgo de actos criminales de trata de personas (TPPO) y tráfico criminal de personas (TPPM).

«Espero y animo a Wonosobo Kanim a estar presente en la comunidad para crear conciencia y reducir la probabilidad de violaciones de inmigración a través del programa de aldea apoyado. Hay al menos uno en cada subdistrito», dijo en Wonosobo el miércoles.

Vita Ervina, cuando realizó una inspección directa de las instalaciones e infraestructura de Kanim Wonosobo el martes (23/12), se sorprendió porque parecía que mucha gente estaba visitando la oficina.

«¿Cómo es que en Kanim Wonosobo hay tanta gente que hace pasaportes o algo así? De hecho, no sólo la gente de esa zona hace pasaportes, sino que también hay gente de fuera de Java», dijo.

Apreció los servicios positivos y las innovaciones que Kanim Wonosobo brindó a la comunidad.

«Espero y animo a los Wonosobo Kanim a estar presentes en la comunidad para crear conciencia y reducir la probabilidad de violaciones de inmigración a través del programa de aldea apoyado. Hay al menos uno en cada subdistrito», dijo.

Después de presenciar los servicios en Kanim Wonosobo y ver y escuchar directamente la presentación y el informe del jefe de Kanim Wonosobo, propuso elevar a Kanim Wonosobo al estado de Oficina de Inmigración de Clase I.

«Por supuesto, hay una razón por la que puedo proponer y apoyar que se pueda mejorar a primera clase, porque el espacio de oficina es muy limitado, pero el Wonosobo Kanim aún ofrece un servicio óptimo y máximo», explicó.

La visita de Vita Ervina a Kanim Wonosobo fue parte de la implementación de la función de supervisión de los miembros legislativos en relación con la implementación de los servicios públicos en el sector de la inmigración.