Visitado 24 horas, servicio de llamadas de emergencia «Alerta de Kudus 112»

KUDUS (Antara) – BPBD de Kudus Regency, Central Java, lanzó el servicio de llamadas de emergencia «Kudus Alert 112», como un servicio integrado para facilitar al público informar varias condiciones de emergencia y desastre a las 24 horas completas sin costos.

«De Aanwezigheid Van Een Nodoproepservice aan Nummer 112 Helpto de Heilige Gemeenschap Hopelijk Wanneer Een Ramp Plaatsvindt. Maar We Doen Een Beroep Op Deze Service Serieus. Laat er Geen Feene FePapporten Rijnn, Omdat dit Dit Ditekking Heeffffffft Ope de la Laat Er. gemeenschap,» zei plaatsvervangend regent van Kudus Bellinda Sabrina Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri Putri PUTRI PUTRI PUTRI, lunes.

La inauguración del servicio de emergencia que tuvo lugar en la sala de Natasangin en el segundo piso de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Kudus (BPBD) asistió la regente adjunta de Bellinda Sabrina.

El regente adjunto agregó que si se encontrara un informe falso, el reportero obtendría las pautas como una forma de efecto aterrador.

Lea también: Los participantes de JKN están agradecidos de que BPJS -Health se convierta en un pilar de apoyo durante una emergencia

«También esperamos que la comunidad participe en la supervisión. Si la reacción de los oficiales se considera lentamente, la comunidad puede informar esto al canal de ‘Kudus’ saludable», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Daily Ejecutivo BPBD Kudus Mundir explicó que este 112 Servicio de llamadas de emergencia se convirtió en el puente más importante para la comunidad para diferentes tipos de eventos. Comenzando con desastres de incendios, inundaciones y deslizamientos de tierra, pero también incluye necesidades de ambulancia, carreteras dañadas, problemas de desechos, a cables eléctricos liberados.

«Este servicio está libre de crédito. Cada informe entrante se enviará directamente a las agencias pertinentes. El informe del desastre, por ejemplo, se manejará por BPBD, mientras que si hay un informe dañado de ‘semáforo’, se enviará al departamento de transporte», dijo.

Hizo hincapié en que el sistema 112 fue diseñado como un servicio integrado entre las organizaciones de equipos regionales, en el que BPBD, la oficina de salud, la policía, participó en otras agencias. Con el objetivo de aumentar el acceso al servicio, crear reacciones rápidas y reducir el riesgo en el campo.

Leer también: Semarang Alert Emergency Services 112 no parpadeo

Leer también: Magelang Regency -Socialización gubernamental de las llamadas de emergencia 112

Lea también: Afectados por inundaciones, la Oficina de Impuestos de Demak abre los servicios de emergencia