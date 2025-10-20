Visita de campo de la Comisión IV del DPRD de Tegal Regency para absorber las ambiciones de los socios

Slawi (ANTARA) – La Comisión IV del DPRD de Tegal Regency llevó a cabo el segundo día de visitas de campo o actividades de Kunlap, esta vez centrándose en tres lugares, a saber, el Centro de Salud de Jatibogor, la Escuela Secundaria Pública Warureja 1 y el Hospital Suradadi, el viernes (17/10/2025).

El presidente de la Comisión IV del DPRD Tegal Regency, Didi Permana, condujo a Kunlap directamente al Centro de Salud Comunitario de Jatibogor, junto con el Secretario de la Comisión IV Bagus Sakti Maulana y el miembro de la Comisión IV Bakhrun.

Inspeccionaron varias salas del Centro de Salud Comunitario de Jatibogor, como la sala de servicio, la sala de farmacia, la sala de almacenamiento de medicamentos, los exámenes dentales, y lo que preocupaba era el registro de los números de cola, que todavía se hacía manualmente con papel.

Anteriormente había utilizado una máquina de números de cola, pero según la información estaba dañada desde hacía algún tiempo.

Por lo tanto, el Centro de Salud Comunitario de Jatibogor transmitió sus ambiciones a la Comisión IV DPRD de comprar una máquina de números de cola.

Luego, el grupo pasó a la siguiente ubicación, que era SMPN 1 Warureja y finalmente al Hospital Suradadi.

Aproximadamente a las 11:15 a.m. WIB, el grupo de la Comisión IV del DPRD de Tegal Regency llegó al Hospital Suradadi con una membresía más completa.

La presencia del grupo fue recibida directamente por el Director del Hospital Suradadi, Dr. Isriyati, MM.

El grupo fue inmediatamente llevado a recorrer varias salas del Hospital Suradadi, como la sala de la central eléctrica y la sala psiquiátrica.

El presidente de la Comisión IV del DPRD Tegal Regency, Didi Permana, explicó que su partido recibió muchas aspiraciones el segundo día de Kunlap, especialmente en el Centro de Salud Comunitario de Jatibogor y el Hospital Regional de Suradadi.

El Centro de Salud Comunitario de Jatibogor solicitó asistencia de las máquinas de cola y del Hospital Regional de Suradadi para obtener equipos médicos.

«A través de esta actividad de Kunlap, absorbemos las ambiciones y vemos de inmediato la situación real en materia de recursos humanos (RR.HH.) para los trabajadores de la salud y las necesidades urgentes de infraestructura. Posteriormente, lo inventariaremos y presupuestaremos en la APBD de la Regencia de Tegal para 2027», explica Didi Permana.

Mientras tanto, el director de RSUD Suradadi Isriyati reveló que la presencia del grupo de la Comisión IV del DPRD de Tegal Regency en el lugar era para garantizar que los servicios funcionaran sin problemas y cumplieran con las expectativas de la comunidad.

“Esperamos recibir el apoyo de la Comisión IV del DPRD de Tegal Regency, que esperamos pueda mejorar los servicios en el Hospital Suradadi, especialmente preparando la infraestructura para la implementación de la Clase Estándar de Kris para pacientes hospitalizados, que se implementará antes del 31 de diciembre de 2025”, dijo Isriyati.

Otro deseo expresado fue Isriyati, quien esperaba apoyo para instalaciones e infraestructura para mejorar la competencia del servicio del Hospital Regional de Suradadi.

Esto está en línea con la política del Ministerio de Salud para 2026, es decir, que deben poder brindar servicios de acuerdo con las competencias establecidas por el Ministerio de Salud.

«Nos aseguramos de que los servicios que brindamos cumplan con las expectativas de la comunidad. También esperamos que haya apoyo del Gobierno de la Regencia de Tegal a través de la Comisión IV del DPRD de la Regencia de Tegal para cumplir con las instalaciones y la infraestructura del Hospital Suradadi», esperaba Isriyati.