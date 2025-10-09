Vicerregente de Magelang: TMMD para mejorar el bienestar de las comunidades rurales

Regencia de Magelang (ANTARA) – El vicerregente de Magelang Sahid dijo que TNI Manunggal Village Development (TMMD) debería mejorar el bienestar de las comunidades de las aldeas a través del desarrollo de infraestructura y otras actividades no físicas.

Dijo el miércoles en Magelang que el objetivo de este programa son las aldeas que tienen acceso limitado a servicios básicos como carreteras, puentes y otras instalaciones públicas.

Espera que el programa TMMD Sengkuyung beneficie a la comunidad, incluso aumentando la accesibilidad y la conectividad de las aldeas, mejorando el bienestar de las comunidades de las aldeas y aumentando la conciencia y la participación de la comunidad en el desarrollo de las aldeas.

Desde su primera implementación en la década de 1980, TMMD se ha convertido en una parte integral de la aceleración del desarrollo de las aldeas, el fortalecimiento de la resiliencia nacional y el fortalecimiento de la unidad del TNI y el pueblo.

TMMD Sengkuyung Fase IV en Magelang Regency se centra en Banaran Village, distrito de Grabag, con varios programas de desarrollo, tanto físicos como no físicos.

Algunos desarrollos físicos incluyen barreras viales con una longitud de 640 metros, la construcción de un canal de drenaje con una longitud de 35 metros y la construcción de una zanja senderana con una longitud de 75,75 metros y una altura de 1,5 a 2 metros.

El presupuesto para la implementación de TMMD Sengkuyung Fase IV en Banaran Village proviene del APBD provincial y del APBD Magelang Regency, incluyendo APBD físico 384,9 millones de IDR, SST APBD 76 millones de IDR, Swadaya 20 millones de IDR con un costo total de 480,9 millones de IDR.

Además, también se llevan a cabo actividades no físicas destinadas a concienciar al público sobre diversos aspectos de la vida, incluida la educación sobre defensa nacional de Kodim 0705/Magelang, la educación sobre seguridad social y estupefacientes de la policía de Magelang, la educación Wasbang de Kesbangpolinmas Magelang Regency y la educación sanitaria del centro de salud comunitario Grabag.

Según él, TMMD es una prueba de que el desarrollo no se trata sólo de infraestructura, sino también de formación de carácter, conciencia y solidaridad.