Viceministra de Derecho y Justicia: Participar es incorporar aspiraciones públicas en la formulación de leyes

Semarang (ANTARA) – El viceministro de Derecho, Edward Omar Sharif Hiariej, afirmó que una participación significativa garantiza que las aspiraciones de la gente se tengan realmente en cuenta al redactar leyes y reglamentos.

“La participación significativa no es sólo una formalidad”, dijo el viernes Eddy, el apodo del viceministro de Derecho, durante el curso básico de derecho en la Universidad Diponegoro en Semarang.

Destacó la importancia de una participación significativa en el proceso de formación regulatoria.

Eddy explicó que la participación significativa es una encarnación del principio de participación pública afirmado en la Decisión 91/PUU-XVII/2020 de la Corte Constitucional.

La participación significa asegurar la opinión pública como una parte importante de la planificación y discusión de leyes y regulaciones.

Dijo que hay tres cosas clave a considerar al comprender la ley y las regulaciones. Estas tres cosas son fuerza jurídica, fuerza filosófica y fuerza sociológica respectivamente.

A nivel sociológico, la participación pública juega un papel importante, para que las leyes puedan ser bien recibidas por la sociedad y no causen rechazo.

Según Eddy, el gobierno necesita la opinión pública sobre las sustancias controladas a la hora de planificar la ley. «El público tiene derecho a conocer el resultado de los aportes presentados», dijo.

Además, el gobierno también está obligado a indicar si las ambiciones declaradas no son aceptables.

El Secretario de Estado de Derecho y Justicia explicó que el desarrollo de normas jurídicas no es un mero producto académico. Las leyes requieren un equilibrio entre los intereses del público y la política.

“Aquí es donde está el papel del gobierno como puente en el proceso”, afirmó.

