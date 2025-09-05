Vicegobernador: los vuelos desde Semarang-Malaysia influyen en ambas regiones

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador (Vicegobernador) del centro de Java Taj Yasin Maimoen declaró que se espera que la apertura de la ruta internacional desde Semarang a Malasia tenga un buen impacto en el desarrollo de las dos regiones.

«Esto es lo que espera por los actores turísticos, habrá un buen impacto o no», dijo el vicegobernador durante la inauguración de los aviones de AirAsia que el viernes en vuelos de Semarang-Malasia en el aeropuerto de Ahmad Yani, Semarang, Semarang.

Dijo que el primer vuelo de la ruta internacional desde el aeropuerto de Ahmad Yani en Semarang hasta Kuala Lumpur, Malasia, se confirmó que se había acusado por completo durante los primeros cinco días desde que reevaluó el 5 de septiembre de 2025.

«Los asientos para vuelos desde Semarang-Malaysia, y viceversa están llenos durante los próximos cinco días. Un total de 8,553 pasajeros volarán», agregó.

A través de estos vuelos internacionales directos, continuó, se espera que las visitas turísticas extranjeras a Java Central aumenten este año.

«Se espera que vuelos directos aumenten las visitas turísticas extranjeras, también se queden más tiempo», dijo.

Además del turismo, continuó, desde vuelos internacionales hasta Java central también se espera que fomente un aumento en la inversión.

Mientras que el director interino de AirAsia Indonesia Achmad Sadikin dijo que los vuelos Semarang-Malaysia se abrieron todos los días con un número disponible de 180 asientos.

La ruta a través de Semarang, continuó, es uno de los 17 vuelos directos a Malasia operados por la aerolínea.

Espera que la apertura del vuelo directo internacional acerque a la comunidad y abre oportunidades para las visitas turísticas e inversores al centro de Java.

«La apertura de la ruta Semarang-Malaysia es un paso importante para abrir el acceso a los turistas extranjeros al centro de Java», dijo.



