Semarang (ANTARA) – El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, recordó que los internados islámicos deben ser espacios seguros y amigables para los estudiantes, especialmente los niños.

«La cuestión de la protección infantil en entornos educativos, incluidos los internados islámicos, ya no puede verse como una cuestión trivial», dijo el viernes en Demak Regency.

Lo transmitió al margen de un evento de halaqah sobre el tema de los internados islámicos seguros, cómodos y amigables para los niños, que se llevó a cabo en el internado islámico Girikesumo, distrito de Mranggen, regencia de Demak.

Según él, el descubrimiento de decenas de casos de violencia, especialmente de acoso y presión mental en los últimos años, es una seria advertencia para que los internados islámicos fortalezcan un sistema sanitario seguro, cómodo y adaptado a los niños.

«Las formas de violencia no siempre son físicas. Las formas más altas son el acoso y la presión mental. Esto genera desconfianza en nuestros estudiantes para crecer y convertirse en líderes», afirmó.

De 2019 a 2025, afirma el personaje conocido popularmente como Gus Yasin, se han registrado decenas de casos de violencia en el entorno de los internados islámicos.

Sin embargo, dijo que esta cifra no refleja plenamente las circunstancias reales, ya que muchos estudiantes no se atreven a plantear estas cuestiones a las autoridades.

“Los estudiantes a menudo asumen que cuando hablan, tienen que proteger el nombre de pesantren y kiai, por lo que no se atreven a hablar”, dijo.

Dijo que los internados islámicos son, de hecho, instituciones educativas inclusivas y, por lo tanto, deberían ser un lugar seguro para todos los estudiantes, incluidos aquellos que luchan con problemas de salud mental.

Además, también enfatizó la importancia de estructurar la orientación y supervisión, especialmente en lo que respecta a los patrones de antigüedad en los internados islámicos.

Designar a estudiantes de último año como administradores es parte de la educación, pero enfatizó la necesidad de tutorías para que esto no se convierta en presión.

“Imponer ta’zir (castigo) debería ser educativo”, concluyó.

Mientras tanto, Fatkhurronji, jefe del Departamento de Educación Temprana e Internados Islámicos de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de la Provincia de Java Central, enfatizó que la creación de un internado islámico adaptado a los niños requiere un sistema y una red interconectados.

«Un internado islámico seguro y cómodo no es suficiente desde el punto de vista físico. Debe haber comodidad en el proceso educativo, con redes entre los proveedores de atención médica, los padres, los estudiantes, la comunidad y el apoyo del gobierno», afirmó.

