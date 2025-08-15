Vicegobernador de Java Central: las Naciones Unidas se elevan

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen enfatizó que la política para aumentar el impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB) (PBB) que toma el Distrito/Ayuntamiento no debería cargar a la comunidad.

«El aumento (ONU) es con Perbup (regulación del regente). Eso debe ser primero una audiencia», dijo, en Semarang el jueves, responde a la política del aumento de las Naciones Unidas en la regencia de Pati que condujo a una manifestación masiva.

Según él, la audiencia era escuchar todos los aportes de las partes interesadas relevantes, como la aldea a la Organización No Gubernamental (ONG) que debe estar involucrada en la discusión.

Admitió que el aumento en las Naciones Unidas era en realidad algo natural, pero tuvo que pasar por diferentes fases y procesos transparentes al involucrar a todos los elementos de la sociedad.

«El aumento es en realidad algo natural. Hay un aumento de un año a otro. Pero debe ser socializado, primero debe ser escuchado, primero se absorbe. ¿Cuántos porcentajes quieres aumentar? También hay instalaciones», dijo Gus Yasin, su apodo.

Es por eso que apeló al Distrito/Ayuntamiento en Java Central antes de recaudar a las Naciones Unidas para discutir primero a la comunidad.

«Sí, si es normativo de año en año, habrá un aumento. Pero se ha ajustado cómo el aumento, la carga o no? Sí, solo por supuesto», dijo.

Por otro lado, Gus Yasin también alentó al Distrito/Ayuntamiento a estimular los ingresos fuera del sector tributario que estaba directamente relacionado con la comunidad.

«Hay ingresos de otros. Hay impuestos con respecto a la comunidad directamente, hay impuestos sobre las inversiones. Bueno, esto es lo que alentamos a los inversores a publicar sus inversiones en Java central», dijo.

La demostración de los residentes de PATI comenzó la política del gobierno de Regencia Pati que aumentó el impuesto nacional y urbano de construcción y edificios (PBB-P2) al 250 por ciento.

El aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, dijeron, porque hubo una declaración del regente de Pati Sudewo, quien fue considerado las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas.

Los residentes finalmente hicieron una donación recolectando agua mineral embotellada de DOS a lo largo de la línea de pavimento para el Pendopo Pati Regency.

De hecho, las donaciones también continúan fluyendo hacia el agua mineral con cajas con cajas en el área de Pati Square.

Finalmente, la manifestación terminó en el caos, coloreada por los oficiales de lanzamiento, y fue recibida con gases lacrimógenos para que tuviera que ser resuelto.

Leer también: Pati Polresta prepara 2.684 campaña de seguridad de personal para que rechace el aumento de las Naciones Unidas