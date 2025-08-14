Vicegobernador Central de Java Corage Mall Mall accede a una zona culinaria halal

SEMARANG, Java central (Antara) – Vicegobernador Central de Java, Taj Yasin Maimoen, alentó a los gerentes de centros comerciales o centros comerciales en su área a ofrecer zonas culinarias halal, seguras y saludables (típicas) en el centro de área o centro de alimentos que manejó.

«Invito al centro comercial a ofrecer a los culinarios que se han certificado y que Halal ha sido certificado y típicamente etiquetado para dar una sensación de consuelo en las giras de los musulmanes», dijo en Semarang, Java Central, el jueves.

Esto fue transmitido por la figura del vicegobernador conocido como Gus Yasin en la apertura del Festival Central de Java Syariah desde 2025 (Fajar) en Semarang, Java Central.

Dijo que el gobierno provincial central de Java continuó preparando el ecosistema halal en su región, comenzando con el sector alimentario con apoyo para realizar una zona distintiva.

«Entre otras cosas, al dar capacitación a los carniceros para obtener la certificación Halal. Se colocan en un matadero en 35 distritos/ciudades en Java Central», dijo.

Para la zona típica, dijo, actualmente solo Pujasera en la Semarang de la Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) que ha recibido un certificado halal, para que pueda desarrollarse en otros corteses.

Además, dijo que Java Central también es una visión de muchos turistas en el medio, que buscan turismo musulmán y apoyado por el aeropuerto Ahmad Yani que ha regresado como un aeropuerto internacional.

«Durante este tiempo, el turismo halal se encuentra en la arena mundial en la región asiática de Malasia. De hecho, Indonesia tiene el 87 por ciento de los musulmanes que tienen que desempeñar un papel más importante como destino musulmán que tiene en cuenta el mundo internacional», dijo.

En esa oportunidad, Gus Yasin apreció la implementación de Fajar 2025 iniciada por la Oficina de Representantes del Banco de Indonesia en Java Central en Synergy con el Gobierno Provincial Central de Java.

«Se espera que el apoyo bancario al fortalecer la economía y las finanzas islámicas en el sector de alimentos, moda y turismo ofrezca una dirección positiva para el desarrollo de actividades de la sharia en Java central», dijo.

Mientras tanto, el Jefe del Representante Central de Java BI Rahmat Dwi Saputra que Fajar 2025 será un foro para desarrollar sinergia para realizar el ecosistema halal en Java Central, especialmente en el campo de la comida y las bebidas, la moda y el turismo halal.

A través del evento, dijo, su partido también trató de explorar el potencial de la economía islámica para convertirse en una fuente de un nuevo crecimiento económico nuevo y sostenible.

