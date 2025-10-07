Vicealcalde de Tegal alienta sinergia para prevenir la trata de personas

Tegal (ANTARA) – El vicealcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, conocido popularmente como Mba Iin, invitó a todas las partes a trabajar juntas para prevenir el delito de trata de personas (TPPO).

«La prevención de la trata requiere cooperación intersectorial. Debemos involucrar activamente a elementos legales, sanitarios, sociales y comunitarios. Cada parte tiene un papel estratégico en la protección de las víctimas y la adopción de medidas contra los perpetradores», dijo Mba Iin en su discurso en la Reunión Intersectorial TIP 2025, celebrada el martes por la mañana (7/10) en la sala de reuniones del segundo piso de la Secretaría Regional de la ciudad de Tegal.

A la reunión asistieron 50 participantes, entre ellos elementos de las organizaciones del aparato regional, la policía y su personal, universidades y organizaciones religiosas.

Mba Iin dijo que los datos nacionales muestran que los casos de trata de personas siguen siendo significativamente prevalentes. Según el sistema de información Simfoni-PPA, en 2024 se registraron 392 casos con 471 víctimas.

“Este es un verdadero desafío que debemos afrontar juntos”, subrayó.

Explicó que los métodos de trata de personas son cada vez más diversos y van desde puestos de trabajo ficticios, explotación laboral hasta tráfico sexual.

Por ello, pidió a todas las partes que aumenten la vigilancia y eduquen a la población para que no caiga fácilmente en trampas.

El oficial que recibió el informe aconsejó a Mba Iin que fuera amable y rápido y no juzgara a la víctima.

También enfatizó la importancia de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realicen investigaciones profesionales y justas, así como una recopilación cuidadosa de pruebas para preservar la integridad del caso.

«Se debe garantizar la protección de las víctimas durante y después del proceso judicial. Se deben proporcionar programas de recuperación a largo plazo para que las víctimas puedan volver a una vida normal», añadió.

Mientras tanto, el jefe del Servicio de Control de la Población, Planificación Familiar, Empoderamiento de las Mujeres y Protección Infantil de la ciudad de Tegal (DPPKBP2PA), Rofiqoh, dijo en su informe que esta reunión tenía como objetivo crear conciencia pública sobre los peligros de la trata de personas, que es contraria a la dignidad humana y viola los derechos humanos (HAM).

También se espera que la reunión fortalezca la comprensión de la trata de personas como un delito grave, reconozca los diferentes métodos de acción de los perpetradores y sepa cómo denunciar y tratar adecuadamente los casos.

Para apoyar esta actividad, también contó con un miembro del personal de la Fundación Setara, Yuli Sulistyanto, quien proporcionó materiales relacionados con la prevención de la trata de personas y la protección de las víctimas.